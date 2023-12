EQS-Ad-hoc: Incergo S.A. / Schlagwort(e): Personalie

INCERGO S.A. gibt die Aufnahme eines neuen Direktors in den Vorstand bekannt



INCERGO S.A. gibt die Aufnahme eines neuen Direktors in den Vorstand bekannt Wien, 11. Dezember 2023 - Incergo S.A. ("Incergo"), ein an der Wiener Börse notiertes, auf Franchise spezialisiertes Unternehmen, hat Muriel Das in seinem Vorstand begrüßt. Muriel Das tritt ihr Amt als Direktorin am 11. Dezember 2023 an und ersetzt Adrian Knight, der heute zurücktritt. Muriel Das ist eine internationale Wirtschaftsanwältin aus Europa, die zum Teil in den USA ausgebildet wurde. Ihre Karriere führte sie unter anderem nach Singapur, Korea und Japan. Als Rechtsberaterin für die Unity Group of Companies in Singapur konzentriert sie sich vor allem auf Vertragsverhandlungen, die Ausarbeitung internationaler Vereinbarungen (einschließlich Joint Ventures) und Aktienkaufverträge, die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen bei Zielunternehmen (in Großbritannien, den USA, Australien und Singapur) und die Unterstützung bei Fusionen in Abstimmung mit externen Anwälten. Der Vorstand von Incergo besteht nun aus: David Callister, Geschäftsführer und Direktor Darren Taylor, Vorsitzender und Direktor Charles Etonde, Direktor Muriel Das, Direktorin Der Vorsitzende und Direktor von Incergo, Darren Taylor, kommentierte die Ernennung von Muriel Das zum Direktor: "Muriels internationale Erfahrung, ihre kulturelle Anpassungsfähigkeit und ihr juristischer Hintergrund machen sie zu einer äußerst wertvollen Bereicherung für unser Franchise-Unternehmen." Über Incergo Incergo S.A. vereint ein breites Spektrum an profitablen, erstklassigen Unternehmen mit einer einzigartigen Wachstumsformel. Die Geschäftsstrategie des Unternehmens ist eine Holdinggesellschaft, die Unternehmen erwirbt, die Master-Franchise-Unternehmen sind. Besuchen Sie www.incergo.net für weitere Informationen Kontakt für IR- und Medienanfragen: Incergo S.A, Charlotte Williams, info@incergo.com, +44 (0)770 396 3953 *Übersetzt mit DeepL.com This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com .



