Hamburg (ots) -- Hamburger Unternehmerin Marina Zubrod frischt "Ein Herz für Kinder" auf- Promis und Influencer versteigern Events und Persönliches für den guten ZweckEinmal aus der Original-Dschungelcamp-Flasche von Fiona Erdmann trinken? Das eigene Sexualleben auffrischen durch ganz persönliche Erotik-Tipps der Moderatorin Paula Lambert? Oder einfach mal die Pro7-Anchor-woman Karolin Kandler zu Hause besuchen? Diese und vier andere außergewöhnliche Gewinne lassen sich ab sofort bei eBay ersteigern. Der Erlös kommt ohne Abschläge der Aktion "Ein Herz für Kinder" zugute, die am Samstag (08.12.) mit der ZDF-Spendengala ihren jährlichen Höhepunkt begeht.Möglich macht das besondere Versteigerungsprojekt die Hamburger Unternehmerin, Influencerin und Investorin Marina Zubrod. "'Ein Herz für Kinder e. V.' setzt sich für unsere kleinsten und wichtigsten Mitmenschen ein", so die 34-jährige Mutter einer Tochter. "Mit meinem Engagement unterstütze ich die vorbildliche Aktion sehr gern und leiste mit Passion einen Beitrag für eine bessere Zukunft."Ein weiteres Anliegen sei es, mit dem Charity-Gedanken vor allem die junge Zielgruppe zu erreichen. "Die meisten NGOs werden großenteils von Best Agern unterstützt", weiß Zubrod. "Das könnte auch an den manchmal verstaubten Formaten liegen. Deshalb haben ich und mein Team ein Konzept verfolgt, das Social Media Stars und ihre Reichweite nutzt." Mindestens zwei Millionen Follower will Marina Zubrod erreichen - und somit das Publikum der 1978 ins Leben gerufenen Traditions-Aktion "Ein Herz für Kinder" deutlich verjüngen.Einzelauktionen im Detail:Marina Zubrod: Luxushandtasche von GucciAaron Koenigs (Prince Charming): Erlebnistag mit Aaron in KölnPaula Lambert (Paula kommt): 1:1 Coaching mit PaulaFiona Erdmann (Influencerin, ex-GNTM) Flasche und Rucksack vonDschungelcamp 2013Salihan Özcan (Sally's Welt): Erlebnispaket "Sally's Welt"Karolin Kandler (Pro7): Styling Glam-Tag bei Kandler zu HauseSarah Bora (Sängerin & Unternehmerin): Kämpferin-Paket by Sarah Bora (Buch und Handtasche)