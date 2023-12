Hannover (ots) -Der Abwärtstrend bei den Immobilienpreisen in Niedersachsen setzt sich fort: Gebrauchte Eigenheime, Reihenhäuser und Eigentumswohnungen kosteten im dritten Quartal 2023 zehn Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das hat eine aktuelle Auswertung des Instituts empirica für die LBS NordWest ergeben."Vor allem die Preise für sanierungsbedürftige Immobilien sind letzter Zeit deutlich gesunken, allerdings kommen hier auf Käufer häufig noch erhebliche Investitionen zu", erklärt LBS-Vorstandsvorsitzender Jörg Münning. "Unterstützung bietet dabei zum Beispiel die Riester-Förderung: Ab 2024 kann gefördertes Altersvorsorge-Kapital auch zur energetischen Modernisierung von selbst genutztem Wohneigentum eingesetzt werden."Der mittlere Angebotspreis für gebrauchte Ein- und Zweifamilienhäuser beträgt in Niedersachsen 325.000 Euro. Reihenhäuser und Doppelhaushälften kosten im Mittel 279.000 Euro, gebrauchte Eigentumswohnungen 179.000 Euro.Teurer als im Landesschnitt ist es in den meisten niedersächsischen Großstädten. Platz eins der Preisskala belegt Hannover. In der Landeshauptstadt liegt der mittlere Angebotspreis für gebrauchte Ein- und Zweifamilienhäuser bei 575.000 Euro, für Reihenhäuser und Doppelhaushälften werden 449.000 Euro verlangt, gebrauchte Eigentumswohnungen kosten 239.000 Euro.Vergleichsweise günstig sind Häuser in Großstadtlage in Wilhelmshaven, mit mittleren Angebotspreisen von 298.500 Euro für gebrauchte Eigenheime und 198.500 Euro für Reihenhäuser und Doppelhaushälften. Die preiswertesten städtischen Eigentumswohnungen sind in Salzgitter für einen mittleren Preis von 110.000 Euro zu finden.Unter den Landkreisen liegt Harburg bei den Hauspreisen an der Spitze (Eigenheime 499.450 Euro, Reihenhäuser/Doppelhaushälften 389.500 Euro). Hier wirkt sich vor allem die Nähe zu Hamburg als preistreibender Faktor aus. Die teuersten gebrauchten Eigentumswohnungen werden im Landkreis Leer angeboten (250.000 Euro).Die niedrigsten Preise für gebrauchte Häuser werden im Landkreis Holzminden verlangt (Eigenheime 185.000 Euro, Reihenhäuser/Doppelhaushälften 119.500 Euro), die preiswertesten Eigentumswohnungen mit 69.000 Euro im Landkreis Goslar.Den aktuellen Kaufpreisspiegel für Niedersachsen hat das Institut empirica im Auftrag der LBS NordWest zusammengestellt. Die Auswertung basiert auf den Immobilienangeboten in den niedersächsischen Tageszeitungen sowie in den Online-Portalen.Pressekontakt:LBS NordwestJörg Sawatzkijoerg.sawatzki@lbs-nw.de0511 926 68 66Original-Content von: LBS NordWest, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172636/5669478