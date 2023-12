Mainz (ots) -Wie geht es weiter mit Israel? Wie geht es weiter für Juden und Palästinenser, für Verschleppte und Hinterbliebene, für ganz Israel? Zum ersten Mal seit Kriegsausbruch reist Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und Professor für Soziale Arbeit in Frankfurt am Main, in seine alte Heimat - begleitet von ZDF-Reporterin Jenifer Girke. Er besucht Familie und Kindheitsfreunde, trifft jüdische und arabische Israelis und geht der Frage nach, ob Frieden noch möglich ist - zu sehen in der "auslandsjournal"-Dokumentation "Rückkehr nach Israel - Wenn der Krieg die Heimat zerreißt". Der Film von Jenifer Girke ist ab Mittwoch, 13. Dezember 2023, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar und wird um 0.45 Uhr im ZDF gesendet. 3sat zeigt diese "auslandsjournal"-Doku am Donnerstag, 14. Dezember 2023, um 22.25 Uhr."In Deutschland ging das Leben einfach weiter, aber ich schrie: Stopp! Ich kann nicht einfach so weitermachen, als wäre nichts passiert." Der 7. Oktober 2023 war eine Zäsur - für Meron Mendel war klar: Er muss nach Israel, seinen Liebsten beistehen. So wie dem Kindheitsfreund Yehuda - seine Schwester Schachar wurde brutal ermordet, als sie sich schützend auf den 16-jährigen Sohn warf. Mit ihm geht Mendel ans Grab: "Ich bin dankbar, meine Eltern als Helden zu kennen", sagt der 16-Jährige.Seit seiner Jugend hat sich der Deutsch-Israeli Meron Mendel für Frieden in Israel eingesetzt - er war stets davon überzeugt, dass sein Land ein friedlicher Ort sein wird, eine Heimat für jüdische und arabische Israelis, für Juden, Christen und Muslime. Für ihn war das keine romantische Vorstellung, sondern ein zu erreichendes Ziel, ein realistisches Vorhaben, für das er in seinen ersten 25 Lebensjahren in Israel und in den vergangenen zwei Jahrzehnten in Deutschland gekämpft hat - als Junge im Kibbuz, als Soldat in der israelischen Armee, als Student in Haifa, als Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und Professor für Soziale Arbeit in Frankfurt am Main.Begleitet von ZDF-Reporterin Jenifer Girke macht er sich auf den Weg, trifft seine langjährige Freundin Avital, die eine der wenigen zweisprachigen Schulen leitet und jeden Tag erlebt, welche Kraft in jüdisch-arabischen Beziehungen steckt. Er diskutiert mit seinem palästinensischen Vertrauten Mohammad Darawshe, ob eine Zwei-Staaten-Lösung noch realistisch ist und was man gegen jüdische Siedler unternehmen muss. Er fährt zur Grenze nach Gaza, wo sein Vertrauter Itai nur knapp den Terroristen entkommen ist.Zuerst der Kampf um die Demokratie, jetzt ein Kampf um die Existenz - wie viel hält Israel aus? Ist Frieden nur noch eine Illusion? Der Film "auslandsjournal - die doku: Rückkehr nach Israel - Wenn der Krieg die Heimat zerreißt" zeigt verschiedene Gesichter der israelischen Gesellschaft und taucht ein in die Bewältigung eines historischen Traumas.Eine Langversion der Dokumentation, in der Meron Mendel mit Reporterin Jenifer Girke auch ins Westjordanland nach Hebron fährt und auf verstoßene Palästinenser trifft, ist ab Donnerstag, 14. Dezember 2023, in der ZDFmediathek und auf dem ZDFheute-YouTube-Kanal zu sehen.KontaktBei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie eine Pressemappe zum "auslandsjournal".Hier finden Sie das "auslandsjournal" (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal) in der ZDFmediathek.Hier finden Sie "auslandsjournal - die doku: Rückkehr nach Israel" (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal/auslandsjournal---die-doku-rueckkehr-nach-israel-vom-14-dezember-2023-100.html) in der ZDFmediathek.Hier finden Sie die "auslandsjournal - die doku: Renn um Dein Leben - Die Überlebenden der Hamas-Attacke" (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal/auslandsjournal---die-doku-renn-um-dein-leben-vom-1-dezember-2023-102.html) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5669561