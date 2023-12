© Foto: picture alliance / dpa | Sebastian Gollnow



Die Aktie eines Unternehmens, das Sensoren und Automobilsoftware für selbstfahrende Autos herstellt, könnte laut Analysten von drei Investmentbanken um über 400 Prozent steigen.Das israelische Unternehmen Innoviz Technologies ist an der Nasdaq notiert und stellt Sensoren und Automobilsoftware her, die der Schlüssel zu fahrerlosen Autos sind. Die LiDAR-Sensoren (Light Detection and Ranging") des Unternehmens werden von autonomen Fahrzeugen verwendet, um ihre Umgebung ohne menschliches Zutun zu navigieren. Das Unternehmen hat eine Reihe von wichtigen Partnerschaften in der Pipeline, darunter mit BMW, das die Sensoren von Innoviz in seinem fortschrittlichen Fahrerassistenzsystem verwendet. …