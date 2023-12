Elon Musk hat in der vergangenen Woche die ersten Cybertrucks an Kunden übergeben. Die Tesla-Fans sind begeistert. An der Börse hält sich der Hype rund um den Elektro-Pick-up in Grenzen.Nach einer gefühlten Ewigkeit - oder anders ausgedrückt - mit vier Jahren Verspätung ist der Cybertruck endlich in der Automobilwelt angekommen. Dabei ist Teslas Cybertruck wohl weniger ein wirtschaftliches Projekt sondern eher Show, Marketing, Design und gut für das Image. "Der Cybertruck hebt sich von allen anderen ...

