Was brauchst du, um gut arbeiten zu können? Für Josephine Wick Frona von Hubspot geht es nicht ohne Clocker und Matcha-Tee. Was außerdem nicht fehlen darf, erzählt sie im Rahmen unserer "5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann"-Serie. Josephine Wick Frona ist Head of Marketing DACH beim Plattformanbieter Hubspot. In ihrer Position leitet sie das deutschsprachige Marketingteam und ist damit für die Bereiche PR & Brand, Social Media, Co-Marketing, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...