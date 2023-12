© Foto: Richard B. Levine - picture alliance / Sipa USA |



Titel von DoorDash und MongoDB haben sich seit Jahresbeginn verdoppelt. Neben vier weiteren Aktien werden sie nächste Woche in den Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 aufgenommen. Wer dazugekommen und wer herausgefallen ist.DoorDash, MongoDB und Splunk werden im Rahmen der jährlichen Neugewichtung des Nasdaq 100 in den Tech-Auswahlindex aufgenommen. Neu dabei sind auch CDW Corp., Coca-Cola Europacific Partners und Roper Technologies. Die Änderungen werden vor dem Börsenstart am 18. Dezember in Kraft treten. Viele große Indexfonds, insbesondere der Invesco QQQ Trust ETF mit einem Volumen von 220 Milliarden US-Dollar, bilden den Nasdaq 100 ab und müssen Aktien aller Indexbestandteile kaufen. Viele …