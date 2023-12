Samsung wird voraussichtlich im Januar mit dem Galaxy S24 sein erstes KI-Smartphone einführen. Einige der noch unangekündigten Funktionen sind nun durchgesickert und zeigen, dass der Hersteller sich bei One UI 6.1 zum Teil an Googles Pixel-Smartphones orientiert. Das Samsung Galaxy S24 ist in den vergangen Wochen schon umfangreich geleakt worden, sodass auf der Hardwareseite schon recht klar ist, was uns erwartet. Weniger deutlich ist derweil, was ...

