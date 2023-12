Düsseldorf (ots) -



Michael Hüter ist Karikaturist, Cartoonist und Illustrator, aber auch Theologe. Seit Jahren arbeitet er auch regelmäßig für die Evangelische Kirche im Rheinland. Warum er macht, was er macht, beschreibt er so: "Meine theologische Vergangenheit hat natürlich Spuren hinterlassen, aber ich bin in erster Linie ein fragender Beobachter und Kommentator des Geschehens um mich herum. Karikaturen sind bisweilen notwendig sperrig oder anarchisch und manche Seele empfindet sie vielleicht als unangemessen, als Zumutung oder Schlimmeres. Das echte Leben ist aber die viel größere Zumutung."



Michael Hüters Karikaturen stehen bei Quellennachweis (EKiR/Michael Hüter) kostenlos zur Nutzung zur Verfügung.



