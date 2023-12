DJ MÄRKTE USA/Etwas leichter erwartet - Macy's mit Kaufangebot +19%

NEW YORK (Dow Jones)--Etwas leichter dürfte die Wall Street in einem voraussichtlich abwartenden Geschäft in den Handel gehen. Nach dem Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der Aktien gestützt hatte, stehen in dieser Woche zwei wichtige Termine im Fokus: Inflationsdaten und die letzte Fed-Sitzung des Jahres. Im Vorfeld könnte das Geschäft ruhig und vorsichtig verlaufen. Volkwirte erwarten, dass die Verbraucherpreise für November am Dienstag eine schwache Gesamtinflation, aber eine stabile Kerninflation aufweisen werden.

Am Mittwoch werden der Fed-Vorsitzende Jerome Powell und seine Kollegen das Ergebnis der zweitägigen Sitzung bekannt geben. Es gilt als sicher, dass die Zentralbank ihren Leitzins unverändert belässt. Die guten Arbeitsmarktdaten vom Freitag könnten einen gewissen Einfluss darauf haben, was Powell sagen wird, so Peter Iosif, Senior Research Analyst bei Noteris: "Trotz der Möglichkeit eines saisonalen Effekts unterstreichen die Daten insgesamt einmal mehr die Widerstandsfähigkeit des US-Arbeitsmarktes. Die Veröffentlichung könnte die falkenhafte Haltung der Fed festigen und den Erwartungen des Marktes auf eine baldige Zinssenkung widersprechen", so Iosif.

Anleihen und Öl leichter

Kaum verändert mit einer Tendenz zur leichten Stärke zeigt sich der Dollar. Hier warten die Teilnehmer auf die Inflationsdaten und die Fed. Bei den hochgeschraubten Zinssenkungserwartungen für kommendes Jahr könnte es mit den Fed-Aussagen zu Enttäuschungen kommen, was den Dollar stützen würde.

Dies zeigt sich bereits bei den Renditen der Staatsanleihen, die um einiges zulegen. Teilnehmer sagen, dass die Titel womöglich überkauft seien.

Die Erdölpreise zeigen sich leichter. Händler begründen dies mit Nachfragesorgen auf Grund der Konjunkturschwäche, zum Beispiel in China.

Bei den Einzelwerten richten die Anleger den Blick auf Macy's. Eine Investorengruppe hat ein Kaufangebot in Höhe von 5,8 Milliarden Dollar für die Kaufhauskette gemacht, nachdem der harte Wettbewerb durch Online-Konkurrenten den Wert des Unternehmens stark reduziert hat. Arkhouse Management, eine auf Immobilien spezialisierte Investmentfirma, und Brigade Capital Management, ein globaler Vermögensverwalter, haben am 1. Dezember ein Angebot zum Erwerb der Macy's-Aktien, die sie noch nicht besitzen, für 21 Dollar pro Aktie unterbreitet, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. Für die Aktie geht es um 19 Prozent auf 20,69 Dollar nach oben. Im Schlepptau steigen Nordstrom und Kohl's um jeweils rund 5 Prozent.

Cigna hat einen 140 Milliarden Dollar schweren Zusammenschluss mit Humana aufgegeben, nachdem sich die Aktionäre gegen den Krankenversicherungs-Megadeal gesträubt hatten, und plant nun umfangreiche Aktienrückkäufe. Cigna verteuern sich um 12 Prozent, Humana gewinnen 2,4 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,77 +4,6 4,72 34,9 5 Jahre 4,29 +4,9 4,24 29,0 7 Jahre 4,32 +4,8 4,27 34,7 10 Jahre 4,27 +4,5 4,23 39,4 30 Jahre 4,35 +4,6 4,31 38,2 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:14 Fr, 17:14 % YTD EUR/USD 1,0753 -0,1% 1,0767 1,0759 +0,5% EUR/JPY 157,50 +0,9% 156,56 155,52 +12,2% EUR/CHF 0,9474 +0,0% 0,9469 0,9467 -4,3% EUR/GBP 0,8558 -0,2% 0,8583 0,8583 -3,3% USD/JPY 146,46 +1,0% 145,38 144,52 +11,7% GBP/USD 1,2565 +0,2% 1,2545 1,2536 +3,9% USD/CNH (Offshore) 7,1952 +0,2% 7,1911 7,1836 +3,9% Bitcoin BTC/USD 42.221,96 -3,6% 42.245,80 43.877,46 +154,4% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,11 71,23 -0,2% -0,12 -7,4% Brent/ICE 75,78 75,84 -0,1% -0,06 +1,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,005 38,84 -7,3% -2,84 -54,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.993,67 2.004,62 -0,5% -10,96 +9,3% Silber (Spot) 22,95 23,01 -0,3% -0,06 -4,2% Platin (Spot) 926,25 921,05 +0,6% +5,20 -13,3% Kupfer-Future 3,79 3,82 -0,9% -0,03 -0,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

