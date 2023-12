- Frühbucherrabatte für BIO KOREA 2024: Sparen Sie 30 für die Registrierung und 10 für Messestände

BIO KOREA 2024, gemeinsam veranstaltet vom Korea Health Industry Development Institute (KHIDI, Präsident: Cha Soon-do) und Chungcheongbuk-do (Governor: Kim Young-hwan), hat ab dem 4. Dezember 2023 die Registrierung und die Anwerbung von Unternehmen eröffnet, die an einer Teilnahme interessiert sind. Das Event wird vom 8. bis zum 10. Mai 2024 in COEX in Seoul, Korea stattfinden.

BIO KOREA wird 2024 zum 19. Mal veranstaltet. Es handelt sich um die wichtigste Messe für die Bio-Branche in Korea. Während der vergangenen 18 Jahre diente die BIO KOREA als Katalysator für die Wiederbelebung der Branche, wo einheimische und ausländische Unternehmen sich austauschen konnten. Dies führte zu Innovationen und Partnerschaften im Bio-Gesundheitsbereich.

Die BIO KOREA 2023 fand im Mai dieses Jahres statt. Es nahmen ungefähr 29.400 Besucher von 780 Unternehmen aus 51 Ländern teil, was zu 1.300 Geschäftstreffen führte. Ungefähr 330 Unternehmen aus 18 Ländern präsentierten an 440 Ständen ihre Technologien. Hallen, die bestimmten Themen gewidmet waren, wie zum Beispiel regenerative Medizin, CMO oder CDMO, standen neben nationalen Hallen, in denen Unternehmen aus Übersee, Australien, Kanada, Deutschland und anderen Ländern sich vorstellten. Das fördert den permanenten technologischen und geschäftlichen Austausch zwischen den Teilnehmern.

Auf der BIO KOREA 2024 werden einheimische und internationale Bio-Gesundheitsunternehmen ausstellen. Darüber hinaus werden Programme wie Matchmaking, Konferenzen oder eine Invest Fair veranstaltet.

Um den Besuch der Messe noch attraktiver zu machen, wird eine spezielle KI-Halle aufgebaut. Dort präsentieren sich digitale Gesundheitsunternehmen und ein Moderator bietet eine Tour mit Erläuterungen, um den Besuchern die Anwendungen der teilnehmenden Unternehmen zu erklären. In einem bestimmten Bereich können nur Poster ohne Personal angebracht werden, sodass mehr Unternehmen an der Messe teilnehmen können.

Registrierungen von Frühbuchern zwischen dem 4. Dezember 2023 und dem 16. Februar 2024 erhalten einen Rabatt von 30 %. Wer sich bis zum 30. April 2024 registriert zahlt 10 weniger. Registrierungen vor Ort sind ebenfalls möglich.

Rabatt auf Messestände

Bewerbungen bis zum 16. Februar 2024 erhalten einen Rabatt von 10 auf die Ausstellungsgebühr, die sich bei Anmeldung bis zum 5. April 2024 auf 5 verringert. Unternehmen, die bereits 2023 an der Messe BIO KOREA 2023 teilgenommen haben, erhalten weitere 5 Rabatt.

Die BIO KOREA 2024 Website bietet umfassende Informationen, nicht nur über die Ausstellung, sondern auch über das Begleitprogramm wie Präsentation von Unternehmen, Matchmaking oder die Invest Fair.

Die Registrierung zur BIO KOREA kann auf der BIO KOREA Website erfolgen und zwar unter www.biokorea.org. Anfragen zur Teilnahme: +82 1661-0810.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231206263942/de/

Contacts:

KHIDI

Hayeon Song, Researcher

+82 2-2095-1728

biokoreaorg@gmail.com