Leipzig (ots) -In der MDR KULTUR Studiosession sind Musiker aus der ganzen Welt zu Gast. Sie spielen ihre Songs in akustischen exklusiven Versionen, reden über ihre Musik und ihr Leben: Am 15. Dezember, ab 20.00 Uhr wird das Studio mit der vielfach preisgekrönten Künstlerin CATT wieder zur Live-Bühne. Tickets für die Veranstaltung in Halle gibt es ausschließlich im Programm von MDR KULTUR zu gewinnen. Das Konzert wird zudem live in der ARD Audiothek, im Web und im Radio übertragen.Mit ihrem Debüt "Moon" hat CATT 2019 die Kritiker verzückt und wurde als nächste deutsche Pop-Hoffnung gefeiert. Mit ihrer klaren Stimme verwandelt sie scheinbar kleine Geschichten in universelle Erzählungen über das Sein. Die junge Musikerin, die in einem Drei-Häuser-Dorf in Niedersachsen aufgewachsen ist und heute in Weimar lebt, macht tiefgründigen Pop, in dem dennoch pure Leichtigkeit mitschwingt. Auf dem im Frühjahr veröffentlichten Album "Change" zeigte CATT einen gereifteren und auch energiegeladeneren Sound und erlangte damit auch international Aufmerksamkeit und errang etliche Preise.Bei MDR KULTUR in Mitteldeutschland zu Hause2019 brachte die im Wendland geborene Sängerin mit "Moon" ihr erstes Mini-Album auf den Markt."Seitdem gehört CATT mit ihren Songs zum Musikprogramm von MDR KULTUR. Die noch komplett in Eigenregie eingespielten Songs überzeugten unsere Musikredaktion sofort -,Moon' wurde bei Erscheinen zum,Album der Woche' bei MDR KULTUR. Vier Jahre und zwei Alben später wohnt CATT in Weimar und gehört längst zum Establishment der deutschen Indie-Szene", so Hendryk Proske, Musikredakteur MDR KULTUR.Ihr im Frühjahr dieses Jahres veröffentlichter Longplayer "Change" wurde beim Reeperbahnfestival als "Bestes Album" ausgezeichnet und CATT selbst als "Bester Act". Mit neuen und alten Songs ist sie seit ein paar Wochen auf Tour durch Deutschland und gastiert nun auf Einladung von MDR KULTUR in Halle. Im Vorprogramm der Studiosession präsentiert MDR KULTUR mit der Magdeburger Sängerin DENECKE eine weitere Künstlerin aus der Region.Ticketverlosung exklusiv bei MDR KULTURDie Tickets für die Musikshow gibt es nicht zu kaufen, sondern sind ausschließlich im Programm von MDR KULTUR zu gewinnen. Jede Anruferin und jeder Anrufer landet automatisch im Los-Topf. Zudem verlost MDR KULTUR auch auf Facebook Tickets für das Studiokonzert. Dafür müssen Interessentinnen und Interessenten das Einladungsvideo der Künstlerin kommentieren. Unter allen Kommentaren lost dann MDR KULTUR die Gewinnerinnen und Gewinner nach dem Zufallsprinzip aus.Teilnahmebedingungen "Die MDR KULTUR Studiosession LIVE - mit CATT" | MDR.DE (https://www.mdr.de/kultur/teilnahmebedingungen-mdr-kultur-studiosession-live-100.html)Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5669745