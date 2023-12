NEW YORK (dpa-AFX) - Vor wichtigen Notenbank-Entscheidungen dies- und jenseits des Atlantiks sind die Anleger vorsichtig. So auch am Montag am US-Aktienmarkt. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 36 280,47 Punkte zu. Am Freitag hatte der bekannteste Wall-Street-Index kurz vor Handelsschluss einen weiteren Höchststand seit Anfang vergangenen Jahres erreicht. Nach einer fulminanten Aufwärtsbewegung seit Ende Oktober ist die Börsenrally dennoch seit der vergangenen Woche ins Stocken geraten.

Der marktbreite S&P 500 sank am Montag um 0,01 Prozent auf 4604,35 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,22 Prozent auf 16 120,10 Zähler.

Antrieb gab der Rally zuletzt die Erwartung, dass die Notenbanken im Ringen mit der hohen Inflation ausreichend Fortschritte gemacht haben und die Leitzinsen daher schon früh im kommenden Jahr senken könnten./ck/men

