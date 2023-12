ISG, ein unabhängiges Marktforschungsunternehmen, hat Mercans in seinem exklusiven Bericht Global Managed Payroll Services (Multi-Country) ISG Provider Lens 2023 als Spitzenreiter ausgezeichnet. Mercans hat sich unter 36 umfassend untersuchten Anbietern von Payroll Solutions und Services als klarer Branchenführer erwiesen. Diese renommierte Auszeichnung durch ein führendes Analyseunternehmen festigt die Position von Mercans als Technologieführer in der Lohnbuchhaltungsbranche.

Mercans Achieves Leadership Status in Global Managed Payroll Services ISG Provider Lens 2023 (Photo: AETOSWire)

ISG würdigte Mercans für seine digitale Transformation in der Lohnbuchhaltung in der Kategorie Digital Transformation in Streamlined Payroll. Die zentrale Plattform von Mercans für die Brutto-Netto-Gehaltsabrechnung ist revolutionär und ist ein Disruptor in der globalen Gehaltsabrechnungsbranche. Seine G2N Nova ist die einzige statuslose Anwendung für die globale Lohn- und Gehaltsabrechnung, mit der in Sekundenschnelle und ohne Speicherung von Mitarbeiterdaten Brutto-zu-Netto-Berechnungen für über 100 Länder erstellt werden können. Dieser disruptive und innovative Ansatz für die globale Gehaltsabrechnung bereitet multinationalen Unternehmen den Weg zur vollständigen Digitalisierung ihrer globalen Gehaltsabrechnung. Doch G2N Nova ist nicht nur die einzige globale Brutto-zu-Netto-Anwendung für die Gehaltsabrechnung, sondern ermöglicht auch eine völlig autonome und kontaktlose Gehaltsabrechnung, die die Bearbeitungszeiten und Kosten für die Gehaltsabrechnung drastisch reduziert.

Die unternehmenseigene Lohn- und Gehaltsabrechnungstechnologie von Mercans hat das traditionelle Modell der globalen Lohn- und Gehaltsabrechnung, das auf Aggregation und manuellen Prozessen basierte, verändert, da die Notwendigkeit von Subunternehmern in den einzelnen Ländern und Softwarelösungen von Drittanbietern entfällt. Die Lohn- und Gehaltsabrechnungsplattform von Mercans lässt sich nahtlos in jede HR-Software integrieren und ermöglicht die elektronische Erstellung und Einreichung von gesetzlich vorgeschriebenen Berichten überall auf der Welt. Die innovative horizontale Architektur von G2N Nova sorgt für eine Konsolidierung der Gehaltsabrechnung und des Berichtswesens in einer einzigen Software, die SaaS- und Managed-Payroll-Services für Tausende von Unternehmen in über 100 Ländern unterstützt.

Vishwanathan Arunachalam (Vish), CEO von Mercans Payroll SaaS, erklärte: "Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für unser umfassendes Produkt- und Dienstleistungsangebot, unsere starke Marktpräsenz und unsere stabile Wettbewerbsposition. Unser erklärtes Ziel sind innovative Praktiken und Wettbewerbsstabilität."

ISG lobt folgende Stärken von Mercans:

Rationalisierte, effiziente Verarbeitung

Kundenspezifische Servicepakete

Technologisches Know-how

Globale Expertise

Rachel Anderson, Lead Analyst bei ISG, äußert sich anerkennend über Mercans: "Mercans ist ein weltweit führender Anbieter von Lohnabrechnungstechnologie und -dienstleistungen. Seine firmeneigene HR Blizz-Infrastruktur für die globale Lohn- und Gehaltsabrechnung, kombiniert mit nativen Berechnungsprogrammen, erfüllt die Anforderungen von 160 Ländern mit bemerkenswerter Präzision."

Diese Auszeichnung zeugt von Mercans Engagement für Innovation und Exzellenz im Bereich der globalen Gehaltsabrechnung und setzt einen hohen Standard für die Zukunft der Branche.

Über Mercans

Mercans ist ein Weltmarktführer im Bereich der Gehaltsabrechnung. Die revolutionäre globale Gehaltsabrechnungsplattform HR Blizz von Mercans bietet KMUs und Großunternehmen die Möglichkeit, Gehaltsabrechnungen in 160 Ländern zu verwalten. Mercans verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der globalen Gehaltsabrechnung und bietet das gesamte Spektrum an HR-Dienstleistungen über eine einzige, sichere globale Plattform an.

