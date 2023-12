Die Nachfrage steigt und das Angebot an Uran ist begrenzt. Von preislichen Tiefständen unter 20 US-Dollar je Pfund sind wir heute weit entfernt. Mehr Kernkraftwerke, besonders auch in den Schwellenländern, werden eine steigende Urannachfrage nach sich ziehen. Der größte Urananreicherer weltweit ist Russland. In den USA existiert nur ein einziges US-Unternehmen, das Yellowcake verarbeiten kann, ConverDyn. Die Anlage wurde nach jahrelangem Stillstand diesen Sommer wieder hochgefahren. Sie ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...