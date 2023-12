Quectel Wireless Solutions, ein weltweit tätiger Anbieter von IoT-Lösungen, freut sich, einen wichtigen Meilenstein für sein Satellitenkommunikationsmodul CC200A-LB ankündigen zu können, das kürzlich von führenden Behörden wie CE, FCC, IC und RCM weltweit zertifiziert wurde. Dies bestätigt die Konformität des CC200A-LB mit Satellitennetzwerkstandards in Europa, Nordamerika, Kanada, Australien und Neuseeland.

Quectel's satellite communication module CC200A-LB has achieved CE, FCC, IC, and RCM certifications. The module delivers a reliable and uninterrupted global network connection, making it an ideal solution for scenarios where cellular networks may be limited. (Photo: Business Wire)