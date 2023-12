Wipro Engineering Edge unterstützt Marelli bei der Erstellung seines digitalen Kabinen-Zwillings für die Verkürzung der Entwicklungszeit und Senkung damit verbundener Kosten um 70%

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Technologie- und Beratungsunternehmen, hat Marelli Electronic Systems, einen führenden Mobilitätstechnologie-Anbieter in der Automobilbranche, bei der Entwicklung seines digitalen Kabinen-Zwillings unterstützt, der es Erstausrüstern (OEMs) ermöglicht, schnell vernetzte Fahrzeugdienstleistungen im Markt einzuführen.

Die zunehmende Komplexität von Software und Daten machen es in der Automobilbranche erforderlich, eine umfassende Software-Kompetenz in der Cloud aufzubauen und gleichzeitig die Kosteneffizienz aufrecht zu erhalten, die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen und während der Lebenszeit des Fahrzeugs häufige Aktualisierungen zu ermöglichen.

Um diese Branchenanforderungen besser zu erfüllen, hat Marelli Wipro Cloud Car für die Entwicklung des ersten brauchbaren digitalen Kabinen-Zwillings eingesetzt. Das umfangreiche KI/ML-Ökosystem sowie die Accelerator-Lösungen von Wipro halfen Marelli bei der Erstellung einer intelligenten, automatisierten, cloudbasierten Lösung, mit der Software-Defined Vehicle (SDV)-Funktionen getestet, validiert und aktualisiert werden können. Dadurch wird die Zeit bis zur Veröffentlichung neuer Software-Updates auf dem Markt verkürzt.

Außerdem setzte Wipro seine Cloud-Mikrodienste in Containern ein, um Marelli die Implementierung neuer Funktionen, deutliche Kosteneinsparungen, verkürzte Projektumsetzungszeiten und die Optimierung von Software-Updates für die schnelle Reaktion der OEMs auf Kundenanforderungen zu ermöglichen.

"Diese Initiative mit Marelli greift auf unsere Software-Entwicklungsexpertise zurück und macht eine vernetzte, cloud-native Lösung auf dem Markt verfügbar", sagte Yves-Antoine Brun, Vice President, Leiter von Wipro Engineering Edge Europe, Wipro Limited. "Die Kombination aus herkömmlichen Lösungen und innovativen Plattformen. Wir freuen uns, die Automobilindustrie bei der Neudefinierung der Fahrerfahrung der nächsten Generation unterstützen zu können, so dass sie täglich ein besseres Auto entwickeln kann."

Roberto Secchi, Leiter von Software Platform and DevOps, Marelli Electronic Systems, sagte: "Wir freuen uns, die langjährige Partnerschaft mit Wipro fortführen zu können. Marelli hat dank gezielter Investitionen und der Erkundung zahlreicher geschäftlicher Möglichkeiten, gestützt auf der Begeisterung für Innovation, bereits bedeutende Fortschritte im Bereich SDV erzielt. Der breite Talentpool von Wipro im Bereich SDV spielte bei der Unterstützung der Entwicklung dieser neuesten wegweisenden Innovation eine entscheidende Rolle."

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Unternehmen für Technologie- und Beratungsdienstleistungen mit einem Fokus auf der Entwicklung innovativer Lösungen für die komplexesten digitalen Transformationsanforderungen der Kunden.

