Genug vom Gefummel mit eingefrorenen Fingern? Autofahrer:innen in schneereichen Gegenden dürfen sich auf Hyundais neuste Innovation freuen: Reifen mit ausfahrbaren Schneeketten. Wer schon mal Schneeketten an seinen Autoreifen angebracht hat, weiß, wie lästig das ganze Unterfangen ist. Mit bloßen Händen am eiskalten Metall herumwerkeln und mit der Hose im nassen Schnee knien sind nur ein Teil der nervenaufreibenden Prozedur.AnzeigeAnzeige Trotzdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...