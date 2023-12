Die US-Aktienmärkte haben zu Beginn der Woche ihre positive Dynamik fortgesetzt, angetrieben von optimistischen Erwartungen an die Geldpolitik der Notenbanken. Die drei wichtigsten US-Indizes setzten dabei ihre Kursrally unbeirrt fort. Das waren die wichtigsten Ereignisse an der Wall Street am 11. Dezember 2023.Am Montag setzten die US-Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend fort, getragen von positiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...