Shouguang, China (ots/PRNewswire) -Shouguang in der Provinz Shandong hat in den letzten Jahren den Schwerpunkt auf die Integration von Wirtschaft, Kultur und Freizeit gelegt, um ein neues Entwicklungsmuster des All-for-One-Tourismus zu schaffen.Die diesbezüglich unternommenen Anstrengungen der Stadt hatten sich ausgezahlt, als sie im März von den Provinzbehörden zur touristischen Vorzeigezone erklärt wurde.Zu den Ergebnissen dieses Tourismuskonzepts gehört die Einrichtung eines Unterrichtsraums im Stil der Han-Dynastie namens Mingde Lecture Hall, in dem Geschichtsunterricht und Studienreisen angeboten werden. Dieser Vortragsraum befindet sich im Shouguang Historical and Cultural Center.Das Cangjie Chinese Character Art Museum in Shouguang ist das derzeit größte Museum seiner Art in China und widmet sich dem Ursprung und der Entwicklung der chinesischen Schriftzeichen sowie den umfangreichen Anwendungen der chinesischen Zeichenkunst."Es gibt Ausstellungsbereiche, Erlebnisbereiche und kleine Theater. Das Angebot ist vielfältig, wobei ich die digitale Tuschemalerei am spannendsten finde", so Liu Qingguo, ein Tourist aus Jinan, der das Cangjie Chinese Character Art Museum besuchte.Shouguang ist die Heimatstadt dreier Weisen der chinesischen Geschichte: Cangjie, der legendäre Erfinder der chinesischen Schriftzeichen; Jia Sixie, ein berühmter Agrarwissenschaftler der Vergangenheit; und Susha Shi, ein weiser Pionier, der eine Methode zur Gewinnung von Salz aus Meerwasser erfand. Die Konvergenz der landwirtschaftlichen Kultur, der Meersalzkultur und der revolutionären Kultur in Shouguang hat zur Entwicklung einer blühenden regionalen Zivilisation beigetragen.Shouguang setzt den Schwerpunkt auf die drei Hauptthemen "Gemüse, Flüsse und Meere sowie Kultur" und hat vier Boutique-Tourismusrouten ins Leben gerufen, und zwar Studienreisen zur revolutionären Bildung, Besichtigungstouren durch die grüne Landwirtschaft, Freizeittouren an der blauen Küste und kulturelle Shouguang-Erlebnistouren. Diese strategischen Bemühungen verstärken das Erlebnis des All-for-One-Tourismus und fördern eine nachhaltige grüne Entwicklung."Durch kontinuierliche Verbesserungen und Erweiterungen in Bezug auf die Aspekte System und Mechanismus, öffentliche Dienstleistungen, Ordnung und Sicherheit sowie den Einfluss der Marke hat Shouguang allmählich ein neues Modell der All-for-One-Tourismusentwicklung etabliert, in dessen Mittelpunkt Industrie, Funktion und der Lebensunterhalt der Menschen stehen", so ein für den Tourismus zuständiger Beamter in Shouguang.In diesem Jahr wird Shouguang proaktiv Markttrends nutzen, das Augenmerk auf Verbraucher-Hotspots richten, kulturelle und touristische Ressourcen sinnvoll einsetzen, innovative Marketingmethoden anwenden, die kontinuierliche Entwicklung des regionalen Tourismus fördern, die Qualität des Tourismus kontinuierlich erhöhen und die Tourismusindustrie von Shouguang auf ein neues Niveau bringen.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/shouguang-nutzt-kulturelle-ressourcen-um-den-all-for-one-tourismus-zu-fordern-302011988.htmlPressekontakt:Xinyi Gao,271141835@qq.comOriginal-Content von: Caring Moms Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172888/5669928