Schweizer Unternehmen sind nicht ausreichend auf den Klimawandel vorbereitet



Schweizer Unternehmen sind nicht ausreichend auf den Klimawandel vorbereitet

Fast zwei Drittel der Top 100 Schweizer Unternehmen geben in ihrer öffentlichen Berichterstattung an, klimabezogene Risiken zu analysieren

Der grossen Mehrheit der Unternehmen ist aber weitgehend nicht bekannt, wie resilient ihr Unternehmen gegenüber den Veränderungen ist, die erforderlich sind, um die globale Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen

Weniger als ein Fünftel der Unternehmen verfügt über einen Übergangsplan. Und diesen Übergangsplänen mangelt es oft an Glaubwürdigkeit, Geld und Integration in die Unternehmensstrategie.

Zürich, 12. Dezember 2023. Nachhaltigkeit entwickelt sich zunehmend zum Imperativ für Schweizer Unternehmen. Implement Consulting Group hat gemeinsam mit engageability im Rahmen der Studie "Climate Change Readiness" untersucht, wie gut die Top 100 Schweizer Unternehmen auf den Klimawandel vorbereitet sind.

Während die meisten der Top 100 Unternehmen die neuen Entwicklungen im Zusammenhang mit der am 1. Januar 2024 in Kraft tretenden Regulierung zur Klimaberichterstattung aufgenommen haben, sind zukünftige klimabedingte Auswirkungen auf Märkte und Lieferketten noch kaum in den Strategien der Unternehmen berücksichtigt.

Die Analyse zeigt auf, dass der individuelle Business Case für eine Mehrheit der Schweizer Unternehmen noch unklar ist und die abzeichnenden regulatorischen Rahmenbedingungen diverse Herausforderungen bergen. Die Studie kommt zum Schluss:

Die Bereitschaft vieler der Top 100 Unternehmen ist gross, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen und in ihre Berichterstattung aufzunehmen, auch schon vor der neuen Verordnung.

Risiken und Chancen von Klimaveränderungen werden zwar ermittelt, aber oft nicht auf der Grundlage von Klimaszenarien und ohne Abschätzung der finanziellen und strategischen Auswirkungen.

Die Fähigkeit der Unternehmen, in einem sich durch den Klimawandel verändernden Geschäftsumfeld erfolgreich zu sein, scheint bei den meisten Unternehmen noch wenig ausgeprägt zu sein; nur 8 der 100 grössten Unternehmen analysieren, was das Pariser 1.5°C Ziel und das Netto-Null-Ziel der Schweiz für sie bedeuten würde.

Die Auswirkungen des Klimawandels auf den Geschäftserfolg werden selten evaluiert.

Unternehmen verfügen kaum über Pläne welche den Klimawandel als Bestandteil der langfristigen Unternehmensstrategie berücksichtigen

84 der Top 100 Unternehmen weisen ihre Scope 1 und 2 Emissionen aus, also jene aus ihren eigenen Betriebsaktivitäten. 73 davon haben sich Ziele gesteckt.

Bezüglich vor- und nachgelagerter Emissionen rapportieren heute 64 der Top 100 Unternehmen einen Teil ihrer Scope 3 Emissionen, aber lediglich 39 setzen sich Ziele für ihre Scope 3 Emissionen.

Viele Unternehmen, die zu den Chancen befragt wurden, die sich für sie aus dem Klimawandel ergeben, sind der Ansicht, dass eine aktive Auseinandersetzung mit dem Klimawandel dazu beiträgt, die Kontinuität der Geschäftstätigkeit zu sichern und Produkt- und Geschäftsmodellinnovationen zu fördern. Zweidrittel der Unternehmen, die zu den Herausforderungen des Klimawandels befragt wurden, sehen die grösste Herausforderung darin, mit der zunehmenden Zahl von Vorschriften im Zusammenhang mit dem Klimawandel Schritt zu halten. Manuela Huck Wettstein, Studienleiterin bei Implement: «Unternehmen sollten sich in ihrem ureigenen Interesse auf den Klimawandel vorbereiten. Dafür ist es von zentraler Bedeutung, dass Unternehmen die Perspektive von einer reinen Betrachtung der CO 2 -Emissionen auf die Anpassung des Unternehmens an den Klimawandel verlagern, ihre Widerstandsfähigkeit unter verschiedenen Zukunftsszenarien evaluieren, und einen Übergangsplan erstellen, um sich fit für eine nachhaltige Zukunft zu machen».

Methodik der Studie

Die Studie basiert auf der Analyse von öffentlich verfügbaren Nachhaltigkeitsberichten und CDP-Berichten der 100 grössten Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz, die in den Geltungsbereich der am 1.1.2024 in Kraft tretenden Verordnung zur Klimaberichterstattung fallen. Die Analyse wurde durch eine Online-Umfrage ergänzt, an der 28 der 100 grössten Schweizer Unternehmen teilgenommen haben. Die Studie beurteilte die Bereitschaft der Unternehmen für den Klimawandel anhand von 32 Kriterien, die hauptsächlich aus den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)* abgeleitet wurden. Das Rahmenwerk der TCFD ist Bestandteil der Schweizer Verordnung zur Klimaberichterstattung. Die Studie wurde im Sommer 2023 durchgeführt.

Über Implement

Implement wurde in Dänemark gegründet und verfügt über Niederlassungen in Kopenhagen, Aarhus, Stockholm, Malmö, Göteborg, Oslo, München, Hamburg, Düsseldorf, Zürich und Raleigh. Implement zählt mehr als 1500 Berater, die weltweit mit Kunden an Projekten aller Formen, Grössen und Ambitionen arbeiten. Implement bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Strategieentwicklung, Organisationsdesign, Change Management, digitale Transformation, operative Exzellenz und unternehmerische Nachhaltigkeit. Implement ist davon überzeugt, dass eine grosse organisatorische Wirkung zu einer grossen Wirkung für die Menschheit führt. Das Ziel von Implement ist es, echte Transformationen zu katalysieren, indem analytische Fähigkeiten, funktionales Fachwissen und menschliche Einsichten auf eine Weise ins Spiel gebracht werden, die Wirkung entfaltet.

Kontakt:

Implement Consulting Group AG

Gutenbergstrasse 9, 8002 Zürich

Manuela Huck-Wettstein

Studienleiterin

+41 76 376 83 90

mawe@implement.swiss



Till Weidner

Senior Sustainability Consultant

+4176 725 83 75

tiwe@implement.swiss

