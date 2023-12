DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

IMMOBILIEN - Nach Einschätzung des Wirtschaftsprüfers Klaus-Peter Naumann haben die internationalen Bilanzregeln (IFRS) mit dazu beigetragen, den Immobilienboom anzuheizen, der nun in sich zusammenfällt. "Als der Immobilienboom mit der Zinswende endete, kam das böse Erwachen", sagte Naumann der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dadurch seien erhebliche Wertkorrekturen in den Unternehmensbilanzen erforderlich geworden. Da sich die für kapitalmarktorientierte Konzerne geltenden IFRS-Bilanzregeln stark an aktuellen Marktwerten orientieren, buchten Immobilienunternehmen laut Naumann Jahr für Jahr Gewinne, ohne diese durch Markttransaktionen realisiert zu haben. Nun benötigten viele Immobilienunternehmen wegen der gestiegenen Finanzierungskosten Liquidität oder seien sogar überschuldet und daher zu Immobilienverkäufen gezwungen. (FAZ)

SONDERVERMÖGEN - Um die aktuelle Haushaltskrise zu lösen, die das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ausgelöst hat, schlägt der Princeton-Ökonom Markus Brunnermeier ein neues Sondervermögen vor. "Die klimaneutrale Transformation ist eine Aufgabe von Jahrzehnten", sagte Brunnermeier im Handelsblatt-Interview. Der gebürtige Landshuter sieht gleichzeitig Einsparpotenzial bei vielen industriepolitischen Programmen. Brunnermeier warnt davor, dass Deutschland seine Staatsschulden wieder ausweitet. (Handelsblatt)

MARINE-BÜNDNIS - Die USA wollen ein Marine-Bündnis zum Schutz des Schiffsverkehrs im Roten Meer schmieden und führen deshalb auch Gespräche mit der Bundesregierung. Die Amerikaner hätten ein grundsätzliches Interesse an einer stärkeren maritimen Kooperation an den Inspekteur der Marine herangetragen, erfuhr das Handelsblatt aus Berliner Regierungskreisen. Die Anfrage umfasse ein breites Spektrum militärischer Fähigkeiten, hieß es. Es reiche von der Entsendung von Kriegsschiffen ins Rote Meer bis zum Abstellen einzelner Spezialisten der Marine. Eine Position der Bundesregierung gibt es dem Vernehmen nach noch nicht. (Handelsblatt)

NANO CAPS - In Schweden hat sich der Handel von Aktien kleiner und zum Teil sogar sehr kleiner Unternehmen etabliert, sogenannter Nano Caps. Für deutsche Firmen bieten sich dadurch Chancen für eine Notierung und Aussichten, anschließend auch von Investoren, insbesondere Retail-Anlegern, wahrgenommen und gehandelt zu werden. "Wir können viel von Schweden lernen", sagte Klaas Rackebrandt im gemeinsamen Gespräch mit dem DVFA-Vorstandsvorsitzenden Thorsten Müller der Börsen-Zeitung. Schweden sei für Nano Caps einmalig. (Börsen-Zeitung)

December 12, 2023 01:02 ET (06:02 GMT)

