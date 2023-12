FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte seine Rekordjagd am Dienstag fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Handelsauftakt rund 0,3 Prozent höher auf 16 845 Punkte. Damit würde er den Höchststand vom Montag gleich wieder übertreffen. Seine Jahresendrally seit dem Tief im Oktober würde auf gut 15 Prozent ausgebaut. Aktien von SAP dürften allerdings einen schweren Stand haben. Der US-Rivale Oracle hat im zweiten Geschäftsquartal enttäuscht und die Aktien brachen nachbörslich ein.

USA: - GEWINNE - Der gute Lauf am US-Aktienmarkt hat sich am Montag fortgesetzt. Ungeachtet der Notenbank-Entscheidungen dies- und jenseits des Atlantiks, die im Wochenverlauf anstehen, übersprang der Dow Jones Industrial die Marke von 36 400 Punkten. Damit erreichte er ein neues Hoch seit Anfang vergangenen Jahres, ebenso wie der Nasdaq 100. Letztlich ging der bekannteste Wall-Street-Index Dow mit einem Plus von 0,43 Prozent auf 36 404,93 Zähler aus dem Tag. Die beeindruckende Rally seit Ende Oktober setzt sich somit - wenn auch leicht gebremst - fort. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,39 Prozent auf 4622,44 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,85 Prozent auf 16 221,74 Zähler.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen notierte zuletzt leicht im Minus, während sich der Hang-Seng-Index in Hongkong um 0,8 Prozent stieg. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,2 Prozent höher.



DAX 16794,43 0,21% XDAX 16817,87 0,21%

EuroStoxx 50 4540,19 0,37%

Stoxx50 4077,39 0,31%



DJIA 36404,93 0,43% S&P 500 4622,44 0,39%

NASDAQ 100 16221,73 0,85%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 135,09 0,19% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,0771 0,06%

USD/Yen 145,40 -0,54%

Euro/Yen 156,62 -0,49%

°



ROHÖL:





Brent 76,56 +0,53 USD

WTI 71,86 +0,54 USD

°



/mis