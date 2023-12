Der DAX hat am Montag seine Rekordfahrt forgesetzt. Am Ende ging er mit 0,2 Prozent im Plus bei 16.7943,43 Zählern aus dem Handel. Und auch am Dienstag dürfte die Rally weitergehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Handelsauftakt rund 0,3 Prozent höher auf 16.845 Zähler. Dem DAX winkt damit die beste Jahresbilanz seit dem Vor-Corona-Jahr 2019.Auf der Konjunkturseite stehen am Vormitttag in Deutschland die ZEW-Konjunkturerwartungen für Dezember und am Nachmittag ...

