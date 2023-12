Monatsausblick: Carpe Diem - Zinswende gibt den Takt für 2024 vor

Das sich zu Ende neigende Jahr 2023 hat uns wieder einmal deutlich vor Augen geführt: Die Entwicklung der Kapitalmärkte ist stark geprägt von den Erwartungen der Marktteilnehmer. Dabei spielt nicht nur eine Rolle, welche Entwicklung man selbst für die wahrscheinlichste hält, sondern auch, was der Markt, also der sogenannte Konsensus der Akteure, einpreist - und wie sich diese Erwartungen gegebenenfalls in den bevorstehenden Monaten verschieben könnten. Aktuell geht der Konsensus davon aus, dass die Inflationsraten im kommenden Jahr so weit rückläufig sein werden, dass die Zentralbanken sowohl in den USA als auch in Europa bereits in der ersten Jahreshälfte Zinssenkungen einleiten können. Das wiederum würde geringere Zinsen für kurzfristige Zinsanlagen, wie etwa Festgelder, mit sich bringen. Gleichzeitig dürften die Renditen von länger laufenden Anleihen sinken.

Die zentrale Frage lautet in diesem Zusammenhang also: Wie stark kühlt sich die Wirtschaft im kommenden Jahr ab? Welche Argumente haben dabei die Bullen? Was erwarten die Bären? Antworten zu diesen sowie weiteren Themen und was sie für Ihre Anlagestrategie bedeuten finden sie in unserem monatlichen Ausblick.