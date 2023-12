FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Softwarekonzerns SAP sind am Dienstag nach Zahlen des US-Rivalen Oracle einen Blick wert. Der US-Softwareriese Oracle erzielte im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal weniger Umsatz als erwartet. Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel um mehr als acht Prozent.

Die Oracle-Zahlen könnten laut Börsianern negativ auf die Branchenstimmung durchschlagen. Ein Experte betonte allerdings, dass Oracle vor allem wegen der Entwicklung im wichtigen IaaS-Geschäft mit Rechendiensten in der Cloud enttäuscht habe, das SAP kaum beziehungsweise gar nicht habe. Daher seien Schlussfolgerungen für die Geschäfte von SAP nur bedingt möglich.

Die SAP-Aktien fielen am Morgen beim Broker Lang & Schwarz im Vergleich zum Xetra-Schluss zunächst um fast ein Prozent auf 146 Euro, während sich für den Dax ein kleines Plus abzeichnete. Vor allem im November waren die Papiere der Walldorfer aber gut gelaufen. Mit einem Plus von fast 53 Prozent sind sie im Jahr 2023 bislang knapper Dax-Spitzenreiter ./mis/ag

