NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem starken Jahresende des Konsumgüterkonzerns. Mit Blick auf 2024 dürfte die Unternehmensführung den Fokus auf die Verkaufspreise und Fortschritte bei den Gewinnmargen legen. Zudem könnte es Äußerungen zu womöglich höheren Aktionärsausschüttungen geben./mis/stk



