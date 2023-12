Geht es um Geld, greifen Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz immer häufiger zum Smartphone.Zürich - Geht es um Geld, greifen Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz immer häufiger zum Smartphone. Mittlerweile zahlen fast vier von zehn (37%), indem sie ihr Mobiltelefon oder Wearable an der Kasse auflegen. Vor zwei Jahren machten dies noch 25 Prozent. Das zeigen die Ergebnisse der dritten Auflage des Visa Payment Monitors in Zusammenarbeit mit forsa.

Den vollständigen Artikel lesen ...