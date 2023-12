Berlin - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann setzt im Haushaltsstreit der Bundesregierung auf FDP-Chef Christian Lindner. "Es ist ein Mann mit Prinzipien", sagte Linnemann am Dienstag den Sendern RTL und ntv.



Lindner werde Steuererhöhungen nicht zulassen und an der Schuldenbremse festhalten. "Deswegen ist die FDP ein wichtiges kleines Korrektiv in dieser Ampel-Regierung." Die Koalition sei insgesamt auf Sand gebaut und nur durch Geld zusammengehalten worden: "Und jetzt bricht das ganze Kartenhaus zusammen." Zu den weiter festgefahrenen Verhandlungen der Bundesregierung sagte Linnemann: Man glaube einem Oppositionspolitiker selten, wenn er die Regierung kritisiere, aber es meldeten sich bei ihm Mittelständler, Handwerker und große Firmen, die verunsichert seien und auf Förderbescheide warteten.



"Deshalb braucht es Planungssicherheit und deswegen hoffe ich, dass man sich schnell einigt."

