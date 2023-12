Der deutsche Leitindex hat zum Wochenauftakt das nächste Rekordhoch markiert, und zum Handelsstart am Dienstag geht es weiter bergauf. Am Nachmittag stehen wichtige Inflationsdaten in den USA auf der Agenda, bevor am Mittwoch die Fed-Entscheidung präsentiert wird. Auf Unternehmensseite liegt das Hauptaugenmerk auf Allianz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Hannover Rück, SAP und Volkswagen.

