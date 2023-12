Die 12-Euro-Marke bei der Deutsche-Bank-Aktie könnte in den kommenden Tagen fallen. In den letzten Wochen hat sich der Kurs immer weiter nach oben gearbeitet. Zusätzlichen Schwung für 2024 dürften auch neue Aktienrückkauf-Programme bringen. Das letzte lief gerade erst aus.Die Deutsche Bank hatte am 2. August dieses Jahres ein Aktienrückkauf-Programm über 450 Millionen Euro gestartet. Bis zum 8. Dezember wurden davon 45,5 Millionen Anteile der Bank zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von ...

