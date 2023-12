Katzenelnbogen (ots) -In der Rückschau auf den vergangenen Cybersecurity Awareness Month wird deutlich: Die fortschreitende Technologie schafft für Unternehmen kontinuierlich neue Herausforderungen im Kampf gegen Cyberangriffe. Rehan Khan, Geschäftsführer der Rabb IT Solutions GmbH, die sich auf umfassende IT-Dienstleistungen für den Mittelstand spezialisiert hat, betont die Notwendigkeit, diesen Herausforderungen proaktiv zu begegnen. Mit langjähriger Erfahrung und großer Expertise bietet er seinen Kunden individuelle Lösungen, zuverlässige Betreuung und effizienten Schutz vor Sicherheitslücken. Im Folgenden gibt er Einblicke in zwei Praxisbeispiele aus dem Alltag, um die Relevanz von Cybersicherheit zu betonen.In einer zunehmend vernetzten Welt stehen Unternehmen, vor allem im Mittelstand, kontinuierlich vor erheblichen Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit. Die fortschreitende Technologie eröffnet neue Möglichkeiten, führt gleichzeitig aber auch zu einer erhöhten Angriffsfläche für Cyberkriminelle. Entsprechend wichtig ist es für Unternehmen, sicherzustellen, dass ihre Sicherheitsinfrastruktur diesem stetigen Wandel gewachsen ist. "Die Konsequenzen bei unzureichender Cybersicherheit sind weitreichend", erklärt Rehan Khan, Geschäftsführer der Rabb IT Solutions GmbH. "Ob rechtliche Probleme, Datenverlust oder finanzieller Schaden: Cyberangriffe können nicht nur den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen, sondern auch das Vertrauen von Kunden und Geschäftspartnern erschüttern. Deshalb ist die Sensibilisierung für Cybersicherheit nicht nur eine einmalige Angelegenheit, sondern ein fortlaufender Prozess.""Um den Anforderungen einer zeitgemäßen IT-Landschaft gerecht zu werden, ist eine umfassende Cybersicherheitsstrategie unerlässlich", fährt der IT-Experte fort. "Dennoch stellt dieser Bereich insbesondere für Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung eine beträchtliche Hürde dar. Ihnen fehlen die Ressourcen, um einen reibungslosen Geschäftsablauf, die Sicherheit von Unternehmensdaten und eine funktionierende IT-Infrastruktur zu gewährleisten - Defizite, die zu Umsatzeinbußen durch stockende Prozesse, ineffiziente Systeme und gefährliche Sicherheitslücken führen können." Mit der Rabb IT Solutions GmbH hat es sich Rehan Khan zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die Sorge um diese Angelegenheiten abzunehmen. Vom Helpdesk über die Sicherstellung der IT-Sicherheit bis hin zur Datenmigration deckt das Dienstleistungsspektrum der Rabb IT Solutions GmbH alles ab.Wie ein Moment der Unachtsamkeit verheerende Folgen haben kannErst kürzlich verzeichnete Rehan Khan zwei Vorfälle innerhalb der Kundenbasis, die die Dringlichkeit unterstreichen, das Bewusstsein für Cybersicherheit zu schärfen und Unternehmen vor möglichen Gefahren zu schützen. Im ersten Fall erhielt ein Kunde eine gefälschte E-Mail in seinem eigenen Namen von einem vermeintlichen Geschäftspartner. Die Nachricht behauptete, dass sich die Bankverbindung geändert habe. Künftige Zahlungen sollten nur noch auf das neue Konto erfolgen. Dank des schnellen Handelns der Geschäftsführung und der raschen Kontaktaufnahme zum Servicedesk konnte jeglicher Schaden verhindert werden.Im zweiten Fall sollte eine Mitarbeiterin in der Buchhaltung auf Anweisung ihres vermeintlichen Geschäftsführers 40.000 Euro an einen Lieferanten in England überweisen. Obwohl klare interne Freigabeprozesse existierten, erfolgte die Überweisung ohne Zögern. Das Team reagierte jedoch sofort, sodass die Bank die Summe zurückverfolgen und zurückerstatten konnte. "Solche Vorfälle verdeutlichen, dass ein Moment der Unachtsamkeit verheerende Folgen haben kann", sagt Rehan Khan. "Die Sensibilisierung für Cybersicherheit ist daher von entscheidender Bedeutung."Mitarbeiter Awareness und robuste Sicherheitssysteme als Schutz vor CyberbedrohungenUm ähnliche Vorfälle zu vermeiden, sind zwei Schlüsselaspekte in der heutigen digitalen Geschäftswelt unerlässlich: Zum einen Mitarbeiter Awareness durch regelmäßige Schulungen, die darauf abzielen sollten, das Bewusstsein für potenzielle Gefahren innerhalb des täglichen Arbeitsablaufs zu schärfen. Zum anderen robuste Sicherheitssysteme, die sicherstellen, dass gefälschte Nachrichten gar nicht erst in das System des Unternehmens gelangen können. Multifaktor-Authentifizierung, EDR- beziehungsweise XDR-Lösungen und Spamfilter sind wirksame Werkzeuge, um an dieser Stelle entgegenzuwirken."Ich kann nur jeden dazu ermutigen, Cybersecurity nicht nur im Oktober während des Cybersecurity Awareness Month, sondern das ganze Jahr über zur Priorität zu machen", betont Rehan Khan. "In einer sich ständig wandelnden digitalen Landschaft müssen Unternehmen ihre Mitarbeiter schulen und robuste Sicherheitsmaßnahmen implementieren, um sich gegen die stetig wachsenden Cyberbedrohungen zu verteidigen."

Sie benötigen Hilfe beim Aufbau einer sicheren und bedarfsgerechten IT-Infrastruktur? Melden Sie sich jetzt bei Rehan Khan und vereinbaren Sie einen Termin!