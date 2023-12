Die gesamte Bandbreite kontextualisierter Betriebsdaten wird nun von einem KI-Copiloten für die Fertigung genutzt, der Korrekturmaßnahmen in der Fertigung vorschlägt und umsetzt.

Aegis Software, ein globaler Anbieter von Manufacturing Operations Management Software (MOM/MES), und Arch Systems®, der führende Anbieter von Daten und Analysen für Fertigungsprozesse, geben ihre bahnbrechende Partnerschaft zur Digitalisierung der kontinuierlichen Optimierung von Fabrikabläufen bekannt.

Spitzenleistungen in der Fertigung beruhen auf der proaktiven Identifizierung von Problemen und der Umsetzung von Korrekturmaßnahmen. Eine effektive Identifizierung erfordert Analysen, die durch ein Maximum an Datenbreite und -tiefe gespeist werden. Korrekturmaßnahmen beruhen darauf, dass diese Analysen Erkenntnisse liefern und dann sicherstellen, dass die Maßnahmen in der Produktion umgesetzt werden. Die Schnelligkeit, mit der ein Hersteller von der Problemerkennung zur Durchführung von Maßnahmen übergeht, sowie die Effektivität dieser Maßnahmen unterscheiden die Branchenführer vom Durchschnitt.

Aegis und Arch Systems haben sich zusammengetan, um einen beispiellosen KI-Copiloten bereitzustellen, der Hersteller zu den richtigen Maßnahmen führt und diese Maßnahmen auf Wunsch automatisch über FactoryLogix® in der Fertigung umsetzt. Dies beschleunigt den Zyklus der kontinuierlichen Verbesserung über das hinaus, was selbst mit den besten Prozessexperten allein möglich ist.

Durch die Ergänzung der Datenquellen von Arch Systems mit den kontextbezogenen Produktdesign- und Bedienerinteraktionsdaten, die von Aegis' FactoryLogix bereitgestellt werden, wird die Arch Insight Engine noch leistungsfähiger, wenn es darum geht, gezielte Betriebs- und Prozessverbesserungen vorzuschlagen. Die Ergebnisse dieser Maßnahmen sind dann sowohl für Arch Systems als auch für Aegis-Systeme verfügbar, um die Wirksamkeit der Korrekturmaßnahmen zu bewerten. Dies stellt eine noch nie dagewesene Anwendung von KI für die Fertigung dar, die einen größeren Umfang an Daten nutzt, als dies bisher möglich war, und gleichzeitig in den physischen Prozess eingreifen und Verbesserungen bewirken kann.

Andrew Scheuermann, CEO von Arch Systems, äußert sich über die Partnerschaft wie folgt: "ArchFX-Kunden erhalten heute ein noch nie dagewesenes Maß an Verständnis und umsetzbarer Intelligenz zur Verbesserung ihrer Fabriken. Diese Partnerschaft ermöglicht es unseren gemeinsamen Kunden, Muster und Trends in ihren Daten besser zu erkennen und abzugleichen, was zu spezifischen Verbesserungsmaßnahmen führt. Hersteller erwarten mit Spannung die Einführung eines vollständigen KI-Copiloten, der intelligente Maßnahmen für ihre Unternehmen ganzheitlich vorantreibt. Dies ist ein entscheidender Schritt in diese Richtung, da er intelligente Maßnahmen, die aus zuvor erfassten MES-Daten abgeleitet werden, mit Analyse- und KI-Systemen integriert. Dies ist nur der Anfang des neuen Mehrwerts, den dieser Ansatz bieten kann."

Jason Spera, CEO von Aegis Software, erläutert: "Unser technologisches Konzept ist klar: Wir unterstützen die autonome Verbesserung von Abläufen, ein einzigartiger und grundlegender Aspekt von Industrie 4.0. Diese Partnerschaft erfüllt ein Bedürfnis, das wir vom Markt gehört haben, da sich die Digitalisierung in der Fertigung immer mehr durchsetzt. Dieses Bedürfnis lautet: "Wie kann ich all die Daten, die ich aus meinem Prozess gewonnen habe, besser nutzen, um meinen Betrieb erfolgreicher zu machen?" Diese Lösung bringt einen KI-Copiloten auf den Markt, der in der Lage ist, über Daten und Analysen hinauszugehen und tatsächlich betriebliche Verbesserungen voranzutreiben entweder über die Bediener in der Fabrik oder direkt über das MES."

Über Aegis Software

Aegis Software bietet eine umfassende und flexible End-to-End Manufacturing Execution System (MES)-Plattform, die Herstellern die Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz bietet, die sie benötigen. Aegis, mit Hauptsitz in den USA, verfügt über internationale Vertriebs- und Support-Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien und China und arbeitet mit über 37 Herstellern von Fertigungsanlagen zusammen. Seit seiner Gründung hat Aegis mehr als 2.200 Fabriken in der Militär-, Luft- und Raumfahrt-, Elektronik-, Medizin- und Automobilbranche dabei unterstützt, schnelle und kontinuierliche Innovationen mit höchster Qualität voranzutreiben und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.aiscorp.com/de. Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz für die Fertigung.

Über Arch Systems

Arch Systems hat das größte Netzwerk von Branchenexperten aufgebaut, die Hand in Hand mit Datenwissenschaftlern arbeiten, um ständig neue Signale aus den verrauschten Daten herauszufiltern und sie in die ständig wachsende Bibliothek mit verwertbaren Erkenntnissen aufzunehmen. Diese Erkenntnisse verändern die Art und Weise, wie Hersteller ihre komplexesten Probleme angehen, und ermöglichen es ihnen, Maßnahmen in der Fertigung und in der Führungsetage zu vereinfachen und aufeinander abzustimmen. Die ArchFX-Plattform bietet die Maschinenkonnektivität, das Datenmanagement und die fortschrittlichen Erkenntnisse, die für die digitale Transformation des gesamten Fertigungsunternehmens erforderlich sind.

