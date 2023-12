Hannover (ots) -Harte Wettkämpfe, strategische Überraschungen, emotionale Niederlagen und umjubelte Siege: Auf dem Messegelände in Hannover gibt es das alles live auf 24.000 Quadratmetern. Vier Tage lang ist hier eines der weltweit größten Festivals für Computerspieler zu Gast, die DreamHack. Zehntausende Besucher werden auf dem Messegelände erwartet. Höhepunkt der Festivaltage sind die professionellen E-Sport-Turniere mit den Live-Wettkämpfen der Profis auf den Bühnen. Gespielt werden die weltweit bekannten Titel wie Age of Empires II oder League of Legends - insgesamt geht es bei dem Event um Preisgelder im sechsstelligen Bereich.Aber auch Hobbyspieler kommen nicht zu kurz. Ihr Highlight ist die mehrtägige LAN-Party. Hier steht die Infrastruktur bereit um eine wirklich große LAN-Party möglich zu machen: Es können mehrere tausend Spieler mit eigener Technik - Computer oder Konsole - loslegen. Sie haben vier volle Tage, um gemeinsam mit Freunden, Kollegen oder einfach anderen Spielern zu zocken.Die Wertgarantie Group ist als Hannoveraner Versicherungskonzern bei diesem Highlight-Event vor der eigenen Haustür einer der Sponsoren der LAN-Area. Die Unternehmensgruppe stellt auch ein eigenes Community-Turnier, den "League of Legend: ARAM 5V5-Cup", für die Gamer auf die Beine. Gaming-begeisterte Mitarbeitende, die an einem LAN-Turnier an den Start gehen wollen, werden wenn möglich mit unternehmenseigener Hardware unterstützt."Gaming ist mein Hobby Nummer eins, daher find ich es mega, dass unsere Unternehmensgruppe so ein Event supportet", sagt Dennis Steckel. Er arbeitet als Application Architect in der IT und würde wenn möglich gerne an einem der Turniere teilnehmen. "Ich werde an zwei Tagen jeweils zur Hälfte in der Firma arbeiten und die andere Zeit dann vor Ort dabei sein!" Dennis Steckel und seine Kolleginnen und Kollegen sind leicht an ihren Wertgarantie Group-Hoodies zu erkennen: "Join the winning Team" lautet das Motto - nicht nur beim Event, sondern auch für jeden, der zukünftig vielleicht als neue Mitarbeiterin oder neuer Mitarbeiter Teil der Unternehmensgruppe werden will.Die DreamHack Hannover findet vom 14. bis zum 17. Dezember 2023 auf dem Messegelände Hannover statt.Alle Informationen zur DreamHack gibt es hier (https://www.dreamhack-hannover.de/de/).Alles zur Wertgarantie Group hier (https://www.wertgarantie-group.com/).Pressekontakt:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.comMarc Höppner | Manager Public Relations | Tel: 0049 511 71280-556 |E-Mail: m.hoeppner@wertgarantie.comOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127001/5670023