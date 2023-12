Hamburg (ots) -Die Living-Saison 2024 startet mit einem großen Messe-Auftritt und starker TV-Präsenz für die G+J/RTL-Living-Marken: Vom 14. bis 18. Januar präsentiert das Team der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion die Neuheiten auf der internationalen Möbelmesse imm cologne und auch SCHÖNER WOHNEN ist wieder mit einem Bistro vertreten. Parallel erscheint der neue Katalog der Kollektion im Bundle mit der neuen SCHÖNER WOHNEN-Ausgabe. Bereits ab Ende Dezember weisen TV-Spots ein breites Publikum auf die Vielfalt und die Neuheiten der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion hin.Starke Präsenz bei der imm cologneAuf dem rund 500 qm großen Messestand E-032 in Halle 10.1. der imm cologne werden die neuen Möbel für Wohnen, Speisen, Schlafen, Bad und Outdoor zusammen mit den neuen Heimtextilien, Farben, Tapeten, Böden, Fliesen, Sicht- und Sonnenschutz, Teppichen und Leuchten in komplett ausgestatteten, lebensnahen Wohnwelten dargestellt. Entworfen wurde der Messestand von Möbel- und Interior Designer Thomas Kühl zusammen mit dem Team der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion. Gegenüber befindet sich das "SCHÖNER WOHNEN Bistro supported by imm cologne". Hier können sich die Messebesucher:innen in schönem Ambiente und den Möbeln der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion auf einen Kaffee treffen, sich austauschen und kulinarisch stärken. Ein vielfältiges Gastronomieangebot steht bereit. Im Reisegepäck nach Köln ist die druckfrische Ausgabe der SCHÖNER WOHNEN (02/2024) im Bundle mit dem neuen Katalog der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion mit 240 Seiten. Dieser wird in einer Auflage von 225.000 Exemplaren gedruckt. Am Kiosk ist das Bundle dann ab dem 12. Januar 2024 erhältlich.Investment in den Ausbau der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion durch TV-SpotsDen Start in das neue Living-Jahr begleiten zudem aufmerksamkeitsstarke TV-Spots der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion, die Lust aufs Einrichten und Wohnen machen. Konzipiert wurden 20-sekündige Spots in fünf Varianten zusammen mit der Berliner Agentur DCMN, in denen ausgewählte Produkte, wie Sofas, Stühle, Wandfarbe, Teppiche und Bad-Accessoires exemplarisch für das vielfältige Sortiment der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion stehen. Die Spots laufen von Ende Dezember 2023 bis Ende Februar 2024 auf RTL, VOX, RTLup, VOXup sowie RTL SUPER und werden digital flankiert.Michael Espenhahn, Director Möbel SCHÖNER WOHNEN-Kollektion: "Wir freuen uns sehr, erneut beim wichtigen nationalen und internationalen Treffen der Interior Design-Branche in Köln dabei zu sein. Und zwar mit einem wunderschönen Messestand, so groß wie noch nie, der wieder nach unserem ganzheitlichen Einrichtungskonzept der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion konzipiert wurde. Mit unseren inspirierenden Wohnwelten zeigen wir, wie leicht es sein kann, sich modern und zeitlos, hochwertig und komfortabel und überaus wohnlich einzurichten. Erleben Sie die Neuheiten und weitere Überraschungen bei uns am Stand. Wir freuen uns auf die Expert:innen der Branche und auf tolle Gespräche in der aufregendsten Ecke der imm cologne 2024! Durch die Ausstrahlung unserer Spots präsentieren wir die Neuheiten einem breiten Publikum - für einen aufmerksamkeitsstarken Start ins neue Living-Jahr!"Honorarfreies Bildmaterial für Ihre Berichterstattung erhalten Sie: HIER (https://rtlde.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/ErI4EQ6TsgdOhI1Dy4wZ49MBcM_25JQpBC22ceV_AUpJMQ?e=0scGGF)Unter der Dachmarke RTL Consumer Products agieren seit 2022 SUPER RTL Licensing, Brands Licensing von Gruner + Jahr und Licensing Solutions der Ad Alliance. Die jeweils rechtlich selbstständigen Einheiten bieten als Full-Service-Agenturen eine große Bandbreite an Lizenzen aus den Bereichen Kinder, Familie und Lifestyle sowie bekannte Medienmarken. Insgesamt umfassen die Angebote mehr als 50 Top-Marken, die bei über 600 Lizenznehmern und Handelspartnern bereits mehr als 5.000 Produkt-Lizenzierungen hervorgebracht haben.Pressekontakt:Andrea KramerSCHÖNER WOHNEN-KollektionPR/ KommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 3847E-Mail: andrea.kramer@rtl.deWeb: schoener-wohnen-kollektion.deOriginal-Content von: SCHÖNER WOHNEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41298/5670036