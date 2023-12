Die UBM startet den Bau des Timber Peak am Zollhafen Mainz. Mit dem Spatenstich wurden die Bauarbeiten symbolisch gestartet. Der über 40 Meter hohe Timber Peak ist laut UBM das erste Holz-Hybrid-Hochhaus in Mainz. Auf zwölf Stockwerken bietet das Gebäude rund 9.500 Quadratmeter Bruttogrundfläche für die neue Art der Büronutzung. Dazu kommen laut UBM ein Untergeschoss mit vorbereiteter E-Ladeinfrastruktur für bis zu 40 Kfz-Stellplätze, eine Terrasse im 5. Obergeschoss sowie eine Dachterrasse mit Panoramablick über den gesamten Zollhafen. Mit dem Timber Peak geht das erste von vier Baufeldern, die UBM im März 2022 im Zollhafen Mainz erworben hat, in die Umsetzung. Insgesamt werden auf diesen vier Baufeldern mehr als 42.000 m2 ...

