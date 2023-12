Düsseldorf (ots) -- Perfekt für alle Lebenslagen: Ob Familie, Single oder Studierende - Wassersprudler GROHE Blue Fizz bringt komfortablen Leitungswasserkonsum in jeden Haushalt- Praktisch für jeden Geschmack: Dank voreinstellbarem CO2-Gehalt liefert GROHE Blue Fizz auf Knopfdruck die gewünschte Menge Kohlensäure- Einzigartiges Komfort-Merkmal: Integriertes Display der Advanced-Version zeigt Restkapazität des CO2-Zylinders an- Sinnhaftes schenken: GROHE Blue Fizz macht den Kauf von Flaschenwasser überflüssig, reduziert so die Nutzung von Einweg-Plastikflaschen und spart Zeit sowie GeldZu Weihnachten suchen viele Menschen nach Geschenken, die den Alltag verschönern oder auch erleichtern. Besonders beliebt sind daher kleine Helfer für die Küche, über die sich Familie, Freunde oder man selbst nicht nur freuen, sondern die wirklich nützlich sind. Wenn das Geschenk zusätzlich gut für den Geldbeutel und die Umwelt ist, liegt ein Erfolgsgarant unter dem Weihnachtsbaum. Hier trifft der Wassersprudler GROHE Blue Fizz in jeder Hinsicht ins Schwarze. Wasserkästen schleppen und leere Flaschen sammeln gehören mit dem Wassersprudler der Vergangenheit an: Er macht den Kauf von Einweg-Plastikflaschen im Supermarkt überflüssig und ermöglicht den bequemen Genuss von sprudelndem Leitungswasser - das spart Kosten und schont die Umwelt.Design für optimales SprudelwasserGROHE Blue Fizz wurde für unterschiedliche Geschmäcker und Bedürfnisse entwickelt: Der Wassersprudler ist in drei Farben (Schwarz, Weiß und Schwarz-Weiß) und zwei Versionen (Basic und Advanced) erhältlich. Die Düse ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und garantiert somit eine lange Lebensdauer und Hygiene trotz des regelmäßigen Kontakts mit Wasser. Der Schnellanschluss für die 0,85-Liter-Wasserflasche sorgt für eine einfache Handhabung, ebenso wie die Möglichkeit, den Kohlensäuregehalt vorab einzustellen. Durch einen Drehknopf kann die gewünschte CO2-Stärke - sanft, medium oder sprudelnd - ausgewählt und das Wasser dank der One-Push-Technologie in nur einem Schritt perfekt nach individuellem Geschmack mit Kohlensäure versetzt werden. Der CO2-Zylinder lässt sich durch einen praktischen Dreh- und Hebemechanismus schnell und einfach austauschen.Die Advanced-Version bietet einen zusätzlichen, bei Wassersprudlern einzigartigen, Komfort-Aspekt: Das integrierte Display zeigt die Restkapazität des CO2-Zylinders an. Dies bedeutet, dass Konsument:innen stets rechtzeitig erkennen können, wann ein Ersatzzylinder zur Hand sein sollte. Das Display wird von einem Akku mit USB-C-Anschluss gespeist, der einfach über eine Steckdose aufgeladen wird. Nach dem Aufladen funktioniert GROHE Blue Fizz völlig autonom und kann überall aufgestellt werden. Das macht den Wassersprudler zu einem idealen Geschenk für jeden Haushalt.+++ Weitere Informationen und Pressematerialien zu GROHE Blue finden Sie unter folgendem LINK. +++Erfahren Sie mehr über GROHE Blue Fizz (https://wassersysteme.grohe.de/de-de/produkte/grohe-blue-fizz) und besuchen Sie unsere digitale Erlebnisplattform GROHE X (https://www.grohe-x.com/de-de/).Pressekontakt:GROHEFeldmühleplatz 15 - 40545 Düsseldorf - Germany - Telefon: +49(0)211/9130-3030 - www.grohe.comMEDIENKONTAKTBeate VetterLeader, PR & Communications Central Europe, LIXIL EMENAE-Mail: media@grohe.comPRESSEKONTAKTMSLGROUP GermanyE-Mail: grohe-presse@mslgroup.comOriginal-Content von: GROHE AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15261/5670057