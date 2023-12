Die Aktie des Bergbauriesen Rio Tinto hat sich seit Ende Oktober sehr stark entwickelt. Im heutigen Handel könnte der Kurs zusätzlichen Rückenwind in Form eines freundlichen Analystenkommentars erhalten. So hat die US-Bank JPMorgan Rio Tinto von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 6.310 auf 7.000 Britische Pence (umgerechnet 73,50 Euro) angehoben.Daraus errechnet sich Aufwärtspotenzial von weiteren 14 Prozent. Analyst Patrick Jones passte in einer am Dienstag vorliegenden ...

