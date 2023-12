Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte Programmtext beachten!!Sonntag, 21. Januar 2024, 9.30 UhrKatholischer GottesdienstMach dich auf den WegAus der Dominikanerkirche in Wien"Mach dich auf den Weg!" Der Auftrag fällt Jona nicht leicht, aber schließlich geht der Prophet in die Stadt Ninive, bewahrt die Bewohner vor schwerem Schicksal - berichtet die Bibel.Auch bei einem zweiten Bibeltext des dritten Sonntags im Jahreskreis geht es um das Thema "Mach dich auf!" Jesus ruft die Jünger aus dem Fischerboot, damit sie sich mit ihm auf seinen Friedensweg zu den Menschen machen. Pater Günter Reitzi OP predigt dazu.Die jüngst renovierte Dominikanerkirche Maria Rotunda hat eine neu gestaltete Altarinsel bekommen. Das in der frühbarocken Kirche bestimmende Thema Licht nimmt der Künstler Kurt Straznicky in Altar, Ambo und Träger der Osterkerze in mehrfacher Weise mit dem bernsteinfarbig leuchtenden Material Epoxidharz auf.Die musikalische Gestaltung übernimmt das Institut für Orgel, Orgelforschung und Kirchenmusik der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Anrufe aus Deutschland und Österreich sind kostenfrei. Die Nummer lautet: 0800 - 100 2260.Weitere Informationen unter www.zdf.fernsehgottesdienst.dePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5670080