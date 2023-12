Wedel, Deutschland (ots/PRNewswire) -Durch die Kooperation mit Scienta Lab, einem innovativen KI-Unternehmen mit Sitz in Frankreich, schlägt medac neue Wege ein. Mit Hilfe seiner einzigartigen proprietären KI-Technologie nutzt Scienta Lab multimodale Daten, um immunentzündliche Erkrankungen und deren Variabilität auf Patientenebene besser zu verstehen. Durch diese Kooperation möchte medac bisherige Erkenntnisse zum Therapiealltag betroffener Patienten vertiefen und erweitern.Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) wird in der Rheumatologie intensiv diskutiert. Sein Bekenntnis zu neuen Ideen und digitalen Lösungen hat medac bereits mit der Ausrichtung der Ekipa Challenge "Innovate Rheumatology" untermauert. Im Zuge dieses Wettbewerbs erweiterte das Unternehmen seine Geschäftsbeziehung zu Scienta Lab, einem französischen Unternehmen mit Expertise in KI und Immunologie. Jetzt haben beide Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.Gewinnung neuer Informationen zum Therapiealltag von Patienten mit rheumatoider ArthritisIm Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Scienta Lab seine proprietäre Technologie auf Real-World-Daten anwenden, um medizinische Konzepte zu extrahieren und neue Muster zu identifizieren. Durch diese Forschungsarbeit hofft medac neue Einblicke in den Therapiealltag von Patienten mit rheumatologischen Erkrankungen zu erhalten."Wir begrüßen die Möglichkeit, mehr über den Therapiealltag unserer Patienten mit rheumatologischen Erkrankungen herauszufinden", berichtet Heiner Will, Managing Director der medac GmbH. "Anhand dieser neuen Erkenntnisse wollen wir die Situation der Patientinnen und Patienten besser verstehen, um gezielter auf ihre Bedürfnisse einzugehen", so Will."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit medac, einer unabhängigen Unternehmensgruppe, die pharmazeutische Therapien entwickelt. Diese Partnerschaft bezeugt die Anstrengungen von medac, mithilfe innovativer Lösungen die personalisierte Therapie in der Rheumatologie zu unterstützen. Seit seiner Gründung setzt sich Scienta Lab dafür ein, die KI-gestützte Revolution in der Präzisionsimmunologie voranzutreiben. Wir sind hocherfreut, dieses Ziel nun gemeinsam mit medac zu verfolgen", erklärt Camille Bouget, CEO und Mitbegründerin von Scienta Lab.Informationen zu Scienta LabScienta Lab ist ein Deeptech-Unternehmen, das durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Präzisionsimmunologie neue Maßstäbe setzt. Mithilfe seiner einzigartigen proprietären KI-Technologie, die auf einem Grundlagenmodell basiert, nutzt Scienta Lab multimodale Daten, um die Physiopathologie und Variabilität immunentzündlicher Erkrankungen auf Patientenebene besser zu verstehen. Die Forschungsaktivitäten von Scienta Lab in Zusammenarbeit mit hochrangigen akademischen Institutionen werden regelmäßig in medizinischen Fachpublikationen und auf internationalen Kongressen vorgestellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.scientalab.com.medac CommunicationsTel.: +49 (0)4103 - 8006 9111Fax +49 (0)4103 - 8006 8934E-Mail: press@medac.demedac Gesellschaft für klinische Spezialpräparat mbHTheaterstraße 6D - 2288 Wedelwww.medac.demedac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH medac ist ein deutsches Pharmaunternehmen in Privatbesitz mit Standorten in Wedel und Tornesch. Die Arzneimittel von medac werden weltweit eingesetzt, um Ärzte und Patienten bei der Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen in den Bereichen Onkologie und Hämatologie, Urologie und Autoimmunerkrankungen zu unterstützen. medac entwickelt und vertreibt auch spezialisierte Diagnosesysteme. Seit 1970 verfolgt medac den Ansatz, therapeutische und diagnostische Produkte unter einem Dach zu vereinen.Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Produkte finden Sie online unter www.medac.de.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2288195/Medac_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/medac-kooperiert-mit-scienta-lab-zum-erhalt-neuer-einblicke-in-die-behandlung-der-rheumatoiden-arthritis-basierend-auf-ki-gestutzten-losungen-302012265.htmlOriginal-Content von: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparat mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172899/5670086