Bonn (ots) -Rund die Hälfte der Deutschen träumt weiterhin vom Eigenheim, knapp 20% planen konkret den Kauf einer Immobilie in den nächsten 12 Monaten. Bei den unter 40-Jährigen ist der Anteil sogar doppelt so hoch. Höhere Zinsen beim Immobilienkredit sowie fehlende Objekte auf dem Markt sorgen jedoch zunehmend für Frust.Diese und weitere Details belegt eine aktuelle onlinerepräsentative Umfrage des Portals www.vergleichen.de, durchgeführt durch OmniQuest.Demnach interessiert sich gut die Hälfte der Befragten (52%) aktuell nicht für den Kauf einer Immobilie oder besitzt bereits Eigentum. Von den restlichen 48% möchten jedoch 40% zeitnah aktiv werden und innerhalb der nächsten 12 Monate einen Immobilienkauf tätigen, besonders interessiert sind dabei Menschen unter 40.Sorgen um hohe Zinsen bei HauskreditDie Zeiten günstiger Immobilienkredite für eine Finanzierung scheinen vielerorts vorbei zu sein. Trotzdem äußern nur knapp 14% der Befragten, dass sie aufgrund zu hoher Zinsen vorerst keinen Erwerb von Immobilieneigentum planen. Sie haben sich entweder gänzlich von der Idee verabschiedet oder warten auf günstigere Zinsen für einen Hauskredit (jeweils knapp 7%). Übrigens: Die wenigsten Sorgen wegen steigender Zinsen machen sich die Menschen im Westen und Süden Deutschlands, im Norden und Osten sind die Bedenken deswegen etwa doppelt so hoch.Jeder Sechste (15%) findet laut der Umfrage derzeit einfach keine passenden Objekte auf dem Markt.Vor Vertragsabschluss Konditionen vergleichenWer trotz gestiegener Zinsen einen günstigen Immobilienkredit erhalten möchte, der sollte die Angebote von Banken und Vermittlern seriösen vergleichen, rät Henrik Wolter vom Internetportal vergleichen.de: "Natürlich ist ein Gespräch mit der Hausbank stets ein sinnvoller Schritt, zu dem wir raten. Um aber einen transparenten Marktüberblick zu erhalten ist es unerlässlich, sich Immobilienkredite und deren Konditionen im Vergleich anzusehen und dann zu entscheiden. Dies kann über die Laufzeit viele Tausend Euro sparen."Einen einfachen Vergleichs-Check zu Immobiliendarlehen können Interessenten schnell und kostenlos unter https://immobilienkredit.vergleichen.de/rechner/vergleichen/ selbst in wenigen Schritten durchführen. "Das Ergebnis eines solchen Vergleichs hat in nicht wenigen Fällen auch schon für bessere Angebote bei der Hausbank gesorgt", weiß Wolter zu berichten.