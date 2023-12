El Salvador hat einen bedeutenden Schritt in Richtung Kryptowährungsintegration getan, indem es Vorbereitungen für die Einführung von Staatsanleihen getroffen hat, die an die digitale Währung Bitcoin gekoppelt sind. Das Pionierprojekt sorgt am Dienstag für einen leichten Kursanstieg bei der ältesten Kryptowährung.El Salvador plant als erstes Land die Ausgabe von Bitcoin-referenzierten Staatsanleihen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...