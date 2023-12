Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt optimistisch: Experten prognostizieren für den DAX am Dienstagmorgen vor Handelsbeginn ein Plus von 0,3 Prozent auf 16.845 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex gleich zu Handelsbeginn ein neues Rekordhoch erreichen und den gestrigen Bestwert egalisieren. Folgende Themen stehen heute im Fokus.1. Kursgewinne an der Wall Street Am Montag setzten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...