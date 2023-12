GEA hebt seine ambitionierten mittelfristigen Klimaziele bis 2030 an und setzt sich erstmals ein Kurzfristziel zur Reduktion der Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) aus eigenen Aktivitäten bis 2026. Zudem plant GEA, den Aktionärinnen und Aktionären seinen "Klimaplan 2040" vorzulegen und in der Hauptversammlung am 30. April 2024 einen entsprechenden Beschluss einzuholen. Damit untermauert das Unternehmen seine Rolle als Nachhaltigkeitspionier und wird erstes Mitglied der DAX-Indexfamilie sein, das seinen Klimaplan zur Abstimmung stellt. "Nachdem wir uns vor zwei Jahren mit einer ambitionierten ...

