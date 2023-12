Hamburg / Berlin (ots) -Es wird in Krisenzeiten immer mühsamer, Spenden zu bekommen. Ein Podcast kann das positiv bewegen. Interviews und Reportagen erzeugen emotionale Nähe und steigern so die Spendenbereitschaft. Der Aufwand dafür ist aber für Laien nicht zu unterschätzen. Justpodcast.de unterstützt deshalb gemeinnützige und wohltätige Organisationen mit kostenfreien Workshops.Nach aktuellen Umfrageergebnissen hören 43 Prozent der Deutschen regelmäßig Podcasts. Die Podcastprofis Ulli Harraß und Sabine Sebald motivieren, damit wirkungsvoll sinnvolle Themen zu kommunizieren. Beide waren und sind schon lang auch beim Radio aktiv und kennen die Herausforderungen."Wir verschenken im neuen Jahr sogar einen eintägigen Podcast-Workshop live vor Ort", freut sich Sabine Sebald. Technik ist mittlerweile keine Frage der Kosten. "Schon mit rund 600 Euro für die Ausstattung können exzellente Produktionen gelingen", so Harraß.Aber es komme eben auf das Knowhow an. Genauso wichtig sind die Definition der Inhalte für die Zielgruppe und die Dramaturgie. "Bitte nicht labern, sondern immer inhaltlich auf den Punkt kommen", rät Sabine Sebald.Maßnahmen zur Verbreitung eines Podcast entscheiden dann über den Erfolg. Hier zähle weniger die Masse der Downloads, sondern viel mehr die Klasse in der Zielgruppe.Wer Geduld habe und alle Möglichkeiten der Verbreitung nutze, wird auch messbaren Erfolg haben. Das könne aber schon etwas länger als 6 Monate dauern.Die kostenfreien Workshops gibt es online und dauern 2-3 Stunden. Anmeldung unter: workshop@justpodcast.dePressekontakt:ulli.harrass@justpodcast.de+49 172 43 93 331Original-Content von: justpodcast.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172898/5670108