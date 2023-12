Frankfurt am Main (ots) -- Frankfurt, München und Düsseldorf in den Top Ten der lebenswertesten Städte der Welt- Wien ist Spitzenreiter im weltweiten Ranking- Canberra in Australien ist die umweltfreundlichste StadtZum ersten Mal führt Frankfurt am Main die Rangliste der Städte mit der höchsten Lebensqualität für Expatriates in Deutschland an. Zu diesem Ergebnis kommt die von der Beratungsgesellschaft Mercer durchgeführte weltweite Vergleichsstudie zur Bewertung der Lebensqualität (https://www.mercer.com/insights/total-rewards/talent-mobility-insights/quality-of-living-city-ranking/) von Expatriates in 450 Großstädten, welche die praktischen Aspekte des täglichen Lebens für entsendete Mitarbeitende und ihre Familien bewertet, die außerhalb ihres Ursprungslandes arbeiten. Mit Frankfurt (6. Platz), München (7. Platz) und Düsseldorf (10. Platz) sind gleich drei deutsche Städte in den weltweiten Top Ten vertreten. Weitere vier Städte der Top Ten befinden sich ebenfalls in Europa. Zur umweltfreundlichsten Stadt wurde Canberra in Australien gekürt.Weltweit belegt Wien, Österreich, den ersten Platz. Die Stadt Wien ist bekannt für ihre reiche Geschichte, beeindruckende Architektur und lebendige Kulturszene. Auf dem zweiten Platz folgt Zürich in der Schweiz, das vor allem mit politischer Stabilität, Sauberkeit und einer exzellenten Infrastruktur punkten kann. Auckland, Neuseeland, und Kopenhagen, Dänemark, finden sich auf dem dritten und vierten Platz. Genf rundet die Top Five ab und unterstreicht weiterhin den Ruf der Schweiz als Standort mit einer hervorragenden Lebensqualität."Die Daten von Mercer zeigen, dass Städte mit hoher Lebensqualität ihren Bürgerinnen und Bürgern und Expatriates Zugang zu exzellenter Gesundheitsversorgung, Bildung, Infrastruktur und Sozialleistungen bieten", sagt Markus Kurth, Global Mobility Practice Lead Germany & Austria bei Mercer. "Die aktuelle globale Situation wird von geopolitischen Turbulenzen, Naturkatastrophen und wirtschaftlicher Volatilität geprägt, die erhebliche Auswirkungen auf Städte und deren Anziehungskraft auf Talente haben. Viele Arbeitnehmende überdenken ihre Prioritäten und die Lebensqualität, die ihnen und ihren Familien an den Orten, an denen sie leben und arbeiten, geboten wird. Während für viele Arbeitgeber diese Faktoren entscheidend für die Ausgestaltung von Assignment-Paketen sind, können deren Mitarbeitende diese Daten nutzen, um gut informierte Entscheidungen zu internationalen Einsätzen zu treffen."Weltweite HighlightsIn Nordamerika ist Vancouver (8. Platz) die am besten bewertete Stadt in diesem Jahr. Sie bietet den Bewohner:innen eine einzigartige Mischung aus Outdoor-Aktivitäten und kosmopolitischem Leben, was zu einem hochwertigen Lebensstil beiträgt. San Francisco, Kalifornien (37.), belegte den ersten Platz in den Vereinigten Staaten, während Montevideo, Uruguay (89.), die am besten bewertete Stadt in Lateinamerika ist. Dubai (79.) und Abu Dhabi (84.) in den Vereinigten Arabischen Emiraten führen die Rangliste im Nahen Osten an und sind beide für ihre moderne Infrastruktur und vielfältigen Expatriate-Gemeinschaften bekannt. Dicht dahinter folgt Port Louis, Mauritius (88.), mit der besten Lebensqualität in Afrika. Die erste unter den asiatischen Städten ist auf dem 29. Platz Singapur, das eine saubere und sichere Umgebung mit einer hoch effizienten Infrastruktur bietet. Unter anderem aufgrund der robusten Gesundheitsversorgung und der dynamischen Kulturszene belegt Auckland den 3. Platz und ist damit die am besten bewertete Stadt im pazifischen Raum. Unter den weltweit größten Metropolen mit einer Bevölkerung von über zehn Millionen belegte Paris (32.) den ersten Platz, gefolgt von New York City (40.) und London (45.).Als Reaktion auf das Interesse der Arbeitgeber an Nachhaltigkeit hat Mercer die umweltfreundlichsten Städte der Welt bewertet. Canberra, Australien, führt in der Rangliste und spiegelt die gute Leistung der Stadt in verschiedenen Nachhaltigkeitsindikatoren wider, darunter effektive Maßnahmen zur Reduzierung von Luftverschmutzung und Verbesserung der Wasserqualität und -verfügbarkeit. Oslo, Norwegen, Adelaide, Australien, Helsinki, Finnland, und Ottawa, Kanada, wurden ebenfalls für eine Reihe von Nachhaltigkeitsbemühungen hoch bewertet.2023 Quality of Living Top 10Ranking City Location1 Wien Österreich2 Zürich Schweiz3 Auckland Neuseeland4 Kopenhagen Dänemark5 Genf Schweiz6 Frankfurt Deutschland7 München Deutschland8 Vancouver Kanada9 Sydney Australien10 Düsseldorf DeutschlandWeitere Informationen finden Sie auf unserer Website (https://www.mercer.com/insights/total-rewards/talent-mobility-insights/quality-of-living-city-ranking/).Über die Rangliste zur Lebensqualität 2023Mercers Studie zur Lebensqualität (https://www.mercer.com/insights/total-rewards/talent-mobility-insights/quality-of-living-city-ranking/) bewertet die Lebensbedingungen in mehr als 450 Städten weltweit, um Unternehmen bei der Berechnung fairer und konsistenter Zulagen für Expatriates zu unterstützen. Die Lebensbedingungen werden anhand von 39 Faktoren analysiert, die in 10 Kategorien zusammengefasst sind: politisches und soziales Umfeld, wirtschaftliches Umfeld, soziokulturelles Umfeld, medizinische und gesundheitliche Aspekte, Schulen und Bildung, öffentliche Dienstleistungen und Verkehr, Freizeit, Konsumgüter, Wohnen und natürliche Umwelt.Die Daten für die Rangliste zur Lebensqualität 2023 wurden zwischen September und November 2023 analysiert und werden regelmäßig aktualisiert, um sich verändernden Umständen Rechnung zu tragen. Insbesondere werden die Bewertungen überarbeitet, um bedeutende politische, wirtschaftliche und Umweltentwicklungen widerzuspiegeln. Alle Indizes wurden unter Verwendung von New York City als Basisstadt berechnet.Die Informationen und Daten, die durch die Berichte zur Lebensqualität gewonnen wurden, dienen ausschließlich Informationszwecken und sind für multinationale Organisationen, Regierungsbehörden und Kommunen bestimmt. 