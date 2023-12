Epic Games, Entwickler des Spielehits Fortnite, hat in dem Gerichtsverfahren gegen Google einen entscheidenden Durchbruch erzielt. Googles Android-Apps stelle ein Monopol da, so das Gericht. 30 Prozent Gebühren verlangt die Alphabet-Tochter im Play Store. Damit reißt der negative Newsflow um Alphabet in den letzten Tagen nicht ab.In einem aufsehenerregenden Verfahren hat der Spieleentwickler Epic ...

Den vollständigen Artikel lesen ...