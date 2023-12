Die Versicherungs-Aktien sind an der Börse gefragt wie nie. Die Papiere von Munich Re, Hannover Rück und Talanx notieren am Dienstag auf Rekordhoch, die Allianz auf dem höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren. Da kommt ein Bericht der Financial Times zur Unzeit - dem Blatt nach steht das Pleiteunternehmen Signa bei den Versicherern tief in der Kreide.

