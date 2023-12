"Turnaround in Sicht" schrieb DER AKTIONÄR vor knapp 4 Wochen in der Titelstory und empfahl Anlegern, mit dem Schein auf Snap maximal zu profitieren. Wer eingestiegen ist, wurde belohnt. Die Aktie ist seither um starke 40 Prozent gestiegen, der Schein hat den Turbo gezündet und ein Plus von 170 Prozent eingefahren. Die US-Bank Wells Fargo hat den Titel jetzt hochgestuft und Analyst Ken Gawrelski erhöhte das Kursziel massiv. Auch charttechnisch sieht es für Snap gut aus. Wie es weitergeht bei dem ...

